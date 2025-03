ORGANIZADO PELO PADRE STEPHAN ROTHLIN, SJ

Encontro ecuménico reuniu fiéis de língua alemã

Cerca de 150 católicos e protestantes de língua alemã participaram, em Fevereiro, num encontro de oração pela unidade dos cristãos. A iniciativa foi organizada pelo padre Stephan Rothlin, director do Instituto Ricci de Macau, e pelo reverendo Martin Sommer, responsável pela comunidade protestante de expressão alemã de Hong Kong.

As comunidades católica e protestante de língua alemã de Hong Kong uniram-se, em meados de Fevereiro, a fim de organizarem um encontro de oração pela unidade dos cristãos. A iniciativa decorreu nas instalações da German Swiss International School, tendo reunido cerca de 150 fiéis de ambas as denominações. O mote para o encontro ecuménico foi a celebração do 65.º aniversário da criação da “Deutschsprachige Katolische Gemeinde Hongkong” – a congregação católica de língua alemã de Hong Kong – e do 60.º aniversário da fundação da “Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache Hongkong”, que agrupa os protestantes de língua alemã que vivem e trabalham na antiga colónia britânica.

O encontro de oração, que decorreu a 16 de Fevereiro, foi organizado por iniciativa do padre Stephan Rothlin. Para além de director do Instituto Ricci de Macau, o sacerdote é capelão da comunidade católica alemã radicada na RAEHK. O missionário jesuíta e o reverendo Martin Sommer, actual responsável pela comunidade protestante germano falante, lançaram um repto aos membros das comunidades pelas quais são responsáveis e o resultado foi um encontro que combinou momentos de oração pela fraternidade universal e pela unidade dos cristãos, com a actuação do Coro da Unidade. O agrupamento coral, que foi criado para o efeito e que reúne músicos locais e membros de ambas as comunidades, interpretou obras de Johann Sebastian Bach e de outros compositores representativos da tradição musical alemã.

A comunidade católica de língua alemã de Hong Kong é liderada por dois sacerdotes, ambos com ligações a Macau. Para além do padre Stephan Rothlin, nascido na Suíça, os católicos de expressão germânica da região vizinha contam ainda com o apoio pastoral e espiritual do padre Franz Gassner, sacerdote da Congregação dos Missionários do Verbo Divino, que já dirigiu a Faculdade de Estudos Religiosos e de Filosofia da Universidade de São José.

Em 2012, a “Deutschsprachige Katolische Gemeinde Hongkong” contava com cerca de mil devotos, provenientes da Alemanha, Áustria e Suiça, de acordo com a informação transmitida pelo padre Christian Becker, então capelão da comunidade, em declarações ao Boletim Diocesano de Hong Kong. A maioria dos católicos destes países trabalham no sector da banca e dos negócios.

Marco Carvalho