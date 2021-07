ORGANIZAÇÃO DISTRIBUI ALIMENTOS NO DOMINGO

Escola Portuguesa entrega donativo à Caritas

O Departamento de Matemática da Escola Portuguesa de Macau entregou recentemente um donativo no valor de sete mil e 500 patacas à Caritas. O dinheiro vai ajudar a instituição liderada por Paul Pun a custear os esforços de distribuição de alimentos por trabalhadores não-residentes que se encontram retidos no território em situação de grande carência. No Domingo, a organização vai promover uma nova sessão de distribuição de alimentos.

O sorteio de dois cabazes entre alunos e professores da Escola Portuguesa de Macau (EPM) garantiu a angariação de um donativo de sete mil e 500 patacas para a Cáritas. A iniciativa, intitulada “Matemática Solidária”, foi dinamizada pelo Departamento de Matemática da Escola Portuguesa de Macau com o propósito de ajudar a aliviar as dificuldades dos mais necessitados. A informação foi confirmada a’O CLARIMpor Paul Pun, que explicou que o montante vai ser canalizado para o programa de distribuição de alimentos promovido pela organização e tem como destinatários os trabalhadores não-residentes que se encontram retidos no território, em situação de grande carência alimentar. «Foi uma iniciativa promovida por um grupo de professores, na sequência de outras organizadas pela Escola Portuguesa de Macau no passado. A escola já organizou por três ocasiões campanhas de angariação de alimentos», referiu o secretário-geral da Cáritas. «Tanto os alimentos, como os donativos, são direccionados para as acções de distribuição de géneros alimentícios que a Cáritas organiza de quinze em quinze dias. Estas acções têm por alvo os mais necessitados, principalmente entre a população não-residente», acrescentou Paul Pun.

Desde Setembro do ano passado, a instituição de solidariedade social de matriz católica já organizou mais de trinta sessões de distribuição de alimentos. A 27 de Junho, mais de seiscentas pessoas – na sua maioria trabalhadores migrantes desempregados – acorreram aos serviços da Cáritas com o intuito de garantir um saco de produtos básicos. Para este Domingo está prevista uma nova ronda de distribuição de alimentos. «Esta iniciativa vai ter como palco um dos centros de actividades da Cáritas e estamos à espera de poder receber novamente à volta de seiscentas pessoas», disse Paul Pun.

Entre os que procuram a ajuda da Cáritas estão sobretudo trabalhadores não-residentes de nacionalidade indonésia e filipina, mas também cidadãos provenientes do Vietname e do Myanmar, elencou o secretário-geral da Cáritas em Macau.

Marco Carvalho