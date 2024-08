ORGANISMO PROMOVE CURSO DE TEATRO INFANTIL EM SETEMBRO

Rede Juvenil Bosco divulga turismo e jogo responsável

A Rede de Serviços Juvenis Bosco associou-se a um grupo de Pequenas e Médias Empresas e lançou no final da semana passada a iniciativa “Um Passeio pela Cidade”. Com o itinerário, a plataforma salesiana de acompanhamento juvenil pretende promover as potencialidades turísticas do território e favorecer a actividade comercial das lojas e negócios que se associaram à medida, mas também incentivar uma abordagem responsável à indústria do jogo.

Até 13 de Outubro, a Rede de Serviços Juvenis Bosco vai colaborar com ilustradores, criativos e comerciantes da Península de Macau e das ilhas da Taipa e de Coloane, com o objectivo de transmitir, a residentes e visitantes, informações sobre jogo responsável. Os clientes deverão tirar uma fotografia nas lojas e serviços que se associaram à iniciativa para ganharem descontos, brindes e pequenos prémios. Cada PME oferece um brinde diferente, opção que é encarada pela Rede de Serviços Juvenis Bosco como aliciante para que residentes e turistas partam à descoberta de Macau.

Entre as lojas aderentes estão a cafetaria Terra e a gelataria Bricolage, ambas em Macau; a Jo’s Cha, na Taipa, e a loja de bebidas C’est Si Bon, em Coloane. A iniciativa – a mais recente promovida pela Rede de Serviços Juvenis Bosco no âmbito da promoção do jogo responsável – conta com o apoio do Instituto de Acção Social e do ilustrador Ho Sio Cheng, que criou a imagem gráfica associada à campanha.

A rede salesiana de acompanhamento juvenil tem dedicado particular importância à prevenção das consequências do vício do jogo junto das gerações mais jovens, com a promoção regular de exposições, actividades de rua e de outras acções que têm o intuito de despertar a atenção da população para a importância de não se cair no vício do jogo e reforçar a educação familiar sobre este tema.

Se o foco de “Um Passeio pela Cidade” está centrado em jovens adultos, tanto de Macau como do exterior, entre 15 de Setembro e 20 de Outubro a Rede de Serviços Juvenis Bosco vai promover um curso de teatro infantil direccionado para crianças com idades compreendidas entre os seis e os oito anos. Durante o mesmo período, o organismo vai realizar uma formação que visa dotar crianças entre os nove e os onze anos de idade de ferramentas que lhes permitam desenvolver os seus próprios jogos de tabuleiro. Segundo a Rede de Serviços Juvenis Bosco, o objectivo é fazer com que as crianças aprendam a expressar ideias e a desenvolver a sua cognição.

