OBRA DEVERÁ SER APRESENTADA EM MACAU NOS PRÓXIMOS MESES

Stephen Morgan escreve novo livro sobre John Henry Newman

O mais recente livro de Stephen Morgan, publicado em Novembro com a chancela editorial da Universidade Católica da América, vai ser apresentado em Macau, sendo que a data ainda está por anunciar. A informação foi avançada a’O CLARIMpelo reitor da Universidade de São José, que confirmou a intenção de proceder ao lançamento oficial da obra no território.

Stephen Morgan esteve ausente de Macau durante os últimos dois meses, e em meados de Janeiro ofereceu um exemplar da obra, intitulada “John Henry Newman and the Development of Doctrine: Encountering Change, Looking for Continuity” (John Henry Newman e o Desenvolvimento da Doutrina: Ao Encontro da Mudança, À Procura de Continuidade), a D. Philip Egan, durante uma visita de cortesia que prestou ao actual bispo de Portsmouth.

Nascido em Gales, o diácono Stephen Morgan é um dos principais especialistas mundiais no pensamento teológico de John Henry Newman, cardeal inglês que foi canonizado pelo Papa Francisco em Outubro de 2019, depois de ter sido beatificado por Bento XVI em Setembro de 2010.

Antigo sacerdote anglicano que entrou em comunhão com a Igreja Católica, São John Henry Newman deixou uma profunda e prolífica obra, pautada sobretudo pela reflexão sobre a dialéctica entre continuidade e mudança na perspectiva das doutrinas da Igreja. O pensamento de Newman, que em 1879 foi nomeado cardeal pelo Papa Leão XIII, abriu, em grande medida, as portas ao Concílio Vaticano II.

Na sua mais recente obra, Stephen Morgan propõe uma síntese do pensamento renovador do teólogo inglês e proporciona uma “análise das tentativas conduzidas por John Henry Newman para explicar a realidade histórica da mudança doutrinária dentro do Cristianismo à luz da sua convicção duradoura de que a natureza do Cristianismo é fixada tendo como referência o conteúdo dogmático do depósito da fé”, adianta a Universidade de São José numa breve nota informativa.

O livro conta com prefácio de Ian Ker e pode ser adquirido directamente a partir do portal electrónico da “The Catholic University of America Press”.

No entender do cardeal D. Joseph Zen, esta é uma leitura obrigatória para quem quer entender o legado teológico de São John Henry Newman em toda a sua plenitude. “Quem quer que seja que deseje entender com seriedade a questão da mudança e da continuidade nos ensinamentos da Igreja – uma questão que nunca foi tão relevante como hoje – vai beneficiar enormemente da leitura deste livro. Não hesitarei na hora de o recomendar aos outros bispos, na qualidade de principais guardiões da tradição, mas recomendo-o também a outros membros do clero, aos seminaristas e aos leigos”, escreve o antigo bispo de Hong Kong, numa análise crítica à obra.

M.C.