O ÚLTIMO LIVRO QUE LI…

“Contágios – 2500 anos de pestes”

Numa tranquila e abrangente perspectiva sobre as pestes e as epidemias, que foram assolando a Humanidade, percorremos dois mil e quinhentos anos de história, com recurso à arte, à literatura e à ciência, conduzidos por Jaime Nogueira Pinto, através do seu livro “Contágios”.

Não obstante estes tempos serem de pandemia, a leitura da obra não nos sobrecarrega ou desespera, pelo contrário, ajuda a compreender algumas situações, dá-nos uma outra capacidade para aceitar as suas inevitáveis consequências, e reconhecer como os reveses da vida podem contribuir para fortalecer o sentido que podemos dar à essência do nosso existir. Sem medos acrescidos, com uma interessante e completa informação, sem excessos nem insinuações ou devaneios, o inevitável valor cultural e pedagógico desta obra ajuda a integrar no tempo e no espaço realidades incontornáveis das tragédias vividas e superadas no fluir da Humanidade.

(…) Há dois milénios e meio que as pestes caem sobre a Humanidade e sobre as nações. Esta não é a primeira vez nem será a última; mas num tempo como o nosso, é como se a presença mais próxima e mais comunitária da morte que a pandemia traz nos acordasse de repente para a certeza da nossa fragilidade individual e colectiva e para a surpresa do fim.

«Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós». É este o fim do Apocalipse, do livro das terríveis revelações que, nas suas palavras, nos deixa a razão da nossa Esperança.

Susana Mexia

Professora