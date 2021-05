NÚNCIO APOSTÓLICO DA SANTA SÉ EM PORTUGAL REPRESENTOU TODO O CORPO DIPLOMÁTICO NO 25 DE ABRIL

E pluribus unum

Devido aos condicionalismos provocados pela pandemia de Covid-19, o núncio apostólico da Santa Sé em Portugal, D. Ivo Scapolo, representou todo o corpo diplomático acreditado junto da Presidência da República Portuguesa, na tradicional sessão solene do 25 de Abril, anualmente realizada na Assembleia da República.

Durante a cerimónia, D. Ivo Scapolo esteve sentado, destacado, numa das tribunas do Parlamento, precisamente no lado oposto à tribuna reservada aos ex-Presidentes da República.

O núncio apostólico respondeu assim ao convite que lhe foi endereçado pelo Presidente da AR, Eduardo Ferro Rodrigues.

Com a revolução do 25 de Abril, Portugal passou a ser um Estado laico e secular, sendo que actualmente não há uma religião com privilégios ou estatuto especial, em detrimento das demais religiões presentes no País.

Ao ter representado todo o corpo diplomático na referida sessão solene, D. Ivo Scapolo não só substituiu embaixadores oriundos de países maioritariamente cristãos, como de Estados onde prevalecem outras religiões.

Em jeito de nota de redacção, lembramos que também nas Filipinas o núncio apostólico em Manila é o representante de todo o corpo diplomático sempre que apenas um embaixador é convidado para eventos oficiais.

D. Ivo Scapolo foi nomeado núncio apostólico em Portugal pelo Papa Francisco em 29 de Agosto de 2019, tendo anteriormente desempenhado funções diplomáticas em Angola, Portugal e nos Estados Unidos. Já na qualidade de “embaixador” liderou as nunciaturas apostólicas da Bolívia, Ruanda e Chile, regressando há dois anos a Portugal.

Após ter sido reeleito Presidente da República, em Janeiro deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Papa Francisco no Vaticano, à semelhança do que fez aquando da sua primeira eleição. Na ocasião, em declarações aos jornalistas, confirmou a presença do Papa nas próximas Jornadas Mundiais da Juventude que irão decorrer em Lisboa, em 2023.

Esta será a segunda viagem do Santo Padre a Portugal depois de ter presidido às cerimónias do centésimo aniversário das Aparições de Fátima, em Maio de 2017, as quais incluíram a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto.

