DIOCESE DE MACAU ENVIA ÓBOLO DE SÃO PEDRO PARA ROMA

Nove paróquias, uma preciosa ajuda

A diocese de Macau vai enviar para a Santa Sé o montante total angariado nas colectas das missas celebradas no passado dia 25 de Abril (4.º Domingo de Páscoa), com o objectivo de “apoiar o Papa nos seus vários apostolados pontifícios”, de acordo com uma nota publicada pela Chancelaria da Cúria Diocesana.

Segundo a mesma nota, a instrução incluiu as nove paróquias da diocese de Macau.

No final da missa de Domingo, em Português, na igreja de São Domingos, o padre Daniel Ribeiro explicou que «as colectas devem ser entregues no Paço Episcopal, que as enviará para Roma».

A esta acção de beneficência, a Igreja universal dá o nome de Óbolo de Pedro. Segundo o “site” oficial da Santa Sé (www.vatican.va), “chama-se óbolo de São Pedro a ajuda económica que os fiéis oferecem ao Santo Padre, como sinal de adesão à solicitude do Sucessor de Pedro relativamente às múltiplas carências da Igreja universal e às obras de caridade em favor dos mais necessitados”.

Até ao fecho desta edição não nos foi possível aferir o montante angariado nas referidas colectas.

Na mesma ocasião, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa lembrou que Domingo, 2 de Maio, «haverá missa das crianças da catequese da Sé Catedral no Colégio de São José», no edifício contíguo ao Paço Episcopal.

Entretanto, ontem, a Igreja Católica em Macau celebrou a Festa de Santa Catarina de Sena, uma das padroeiras do território.

José Miguel Encarnação