NATAL: MERCADOS DE RUA SÃO TRADIÇÃO NO VELHO CONTINENTE

Consumo com sentido

Uma tradição bem natalícia são os mercados de rua. No Centro da Europa esta é uma tradição que se vai mantendo, sendo inclusivamente reforçada em alguns países.

No ano passado, tivemos a oportunidade de levar os nossos leitores a conhecer algumas tradições natalícias desta zona do Velho Continente, mas relativamente aos mercados de rua nesta época do ano pouco falámos.

Se no Luxemburgo há mercados de Natal em quase em todas as cidades e vilas, o mesmo acontece nos países vizinhos. O Mercado de Natal de Estrasburgo, cidade situada aqui ao lado, na província da Alsácia, em França, é o mais antigo do País e um dos mais bonitos e afamados de toda a Europa. Mas a concorrência vai aumentando de ano para ano! O registo do primeiro mercado de Natal na capital da Alsácia é de 1570, razão pela qual os gauleses apelidam Estrasburgo como a Capital do Natal.

Mas se o Christkindelsmärik de Estrasburgo é o mais antigo, já o título de Melhor Mercado de Natal da Europa vai, pelo segundo ano consecutivo, para o realizado no âmbito da Festa do Advento da Basílica de Budapeste. Claro está que não pudemos lá ir, uma vez que a distância até à capital da Hungria é grande, e temos muito por onde explorar em França, Alemanha, Bélgica e na Holanda. O nosso plano é visitar o maior número possível de mercados de Natal e experimentar as suas tradições gastronómicas.

No terceiro lugar da lista está o Mercado de Natal de Metz, cidade que dista pouco mais de cem quilómetros do Luxemburgo. É por muitos considerado o mais belo mercado de Natal de França. Oferece actividades únicas, como a “trilha das lanternas”, uma roda gigante e muitos chalés com produtos locais, “Made in Moselle”. O destino atrai não só viajantes que procuram os mais belos mercados de Natal da Europa, mas também obras de criadores – “designers” como Philippe Starck –, hotéis com conceitos inovadores, “start-ups”, empresas de moda, etc.

Também aqui ao lado, na Alemanha, há o Mercado de Natal de Trier, também considerado um dos mais bonitos e tradicionais da Europa. É uma cidade que visitamos com alguma assiduidade, dado estar muito perto da vila onde vivemos. O Trierer Weihnachtsmarkt é o melhor mercado de Natal da Alemanha e o mais romântico do mundo! Este ano completa 43 anos de existência. Por estes dias é montado na praça medieval de Trier, mesmo em frente à Catedral da cidade. São quase uma centena as barracas que oferecem todo o tipo de produtos tradicionais. Este ano, pela primeira vez, o programa para as famílias muda quase todos os dias. Entre outros pontos de interesse, destaca-se o histórico teatro de marionetas e inúmeras actuações de cantores líricos e populares.

Ainda nesta senda, há o Mercado de Natal de Bruxelas. Só no ano passado, o Winter Wonders recebeu 2,5 milhões de visitantes. Este número explica porque a capital da Bélgica é considerada uma das capitais do Natal na Europa, a par de Estrasburgo, Budapeste e Viena. Como já vem sendo tradição, também este ano o Winter Wonders conta com espectáculos de som e luz diários na Grand-Place, uma árvore de Natal de enormes dimensões e sobejamente decorada, uma manjedoura em tamanho real e uma pista de gelo.

Aos leitores que se encontram na Europa lançamos o repto de visitarem um ou mais destes mercados de Natal; aos que estejam noutros continentes, sugerimos que façam como nós e visitem os mercados de Natal que eventualmente tenham lugar nas cidades, vilas ou aldeias onde celebram o Natal.

A todos, um FELIZ NATAL!!!

João Santos Gomes

LEGENDA: Trierer Weihnachtsmarkt