Catecúmenos vão ser baptizados a 8 de Maio

Três adultos e mais uma menina de doze anos vão ser baptizados na igreja de Nossa Senhora do Carmo a 8 de Maio. O ritual, que constitui o fundamento de toda a vida cristã, é a porta de acesso aos demais Sacramentos e ilustra bem o crescimento sustentado que a fé católica tem vindo a conhecer na ilha da Taipa ao longo dos últimos anos.

Para além dos fiéis que vão receber o primeiro dos Sacramentos da iniciação cristã, cinco outros catecúmenos vão receber o Sacramento da Confirmação (Crisma), explicou o padre Eduardo Aguero, vigário-paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa e director espiritual da comunidade católica da paróquia do Carmo, em declarações a’O CLARIM. «Este ano vão ser crismados cinco adultos. Alguns preparou-os a Irmã Lúcia e os outros preparei-os eu. E vamos ter ainda o baptismo de alguns adultos», disse o sacerdote. «Vamos ainda baptizar três adultos e uma menina de doze anos, sendo que a menina é filha de um deles. É algo que vai acontecer no final de Maio».

A dinâmica pastoral na paróquia da Taipa é também visível através do envolvimento da comunidade na Liturgia. Bastante participativos, os católicos desta ilha, sustentou o padre Eduardo Aguero, não viram as costas ao compromisso. «Assistir ao crescimento desta comunidade é uma coisa muito boa. É a graça de Deus. E não há aqui nenhum mérito meu. Há das pessoas que se comprometem», clarificou. «Temos o compromisso com a Catequese por parte dos jovens. São os jovens que estão encarregues da Catequese dos mais pequeninos. Neste momento, temos oito ministros de Eucaristia: duas irmãs e três casais. E depois temos a Irmã Lúcia, que é um dom de Deus. Porque ela chega às pessoas, mesmo que não fale a sua língua», acrescentou.

Para além da fidelidade ao compromisso assumido, o padre Eduardo Aguero acentuou que na comunidade católica que frequenta a igreja de Nossa Senhora do Carmo se nota um grande «anseio de Deus» e uma grande vontade de maior aproximação a Cristo: «Há muitas pessoas novas. Querem ser baptizadas. Têm esse anseio de Deus. Meninos, crianças. Pensava que depois da Primeira Comunhão, iam desaparecer, mas não, eles estão lá».

«Eu escrevo sempre algumas coisas, umas palavras do que vou dizer na homilia para não me perder e há uma menina que me pede isso. Ela foi baptizada no ano passado. E eu dou. A mãe não fala Português. Não entende. É ela que explica à mãe o que o padre disse. É uma graça de Deus», contou, resumindo de seguida: «A Igreja é esta menina que me pede os papéis com os quais eu preparei a Missa. É isto a Igreja».

M.C.