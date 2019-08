“MLADIFEST 2019” – FESTIVAL DE JOVENS

Medjugorje acolhe o mundo desde ontem

Arrancou ontem em Medjugorje a 30ª edição do “Mladifest”, o festival de jovens que se realiza na pequena paróquia franciscana da vila bósnia-herzegovina desde 1989, hoje Santuário Mariano.

O padre Danko Perutina, antigo coordenador do “Mladifest”, falou à Agência ZENIT sobre a história e o espírito do Festival, que vem crescendo ao longo dos anos. O sacerdote franciscano lembrou as origens do Festival – um encontro de jovens católicos, provenientes de todo o mundo, que se realiza todos os anos na primeira semana de Agosto. «O primeiro festival foi organizado pelo padre Slavko Barbaric, com a presença de cerca de duzentos jovens» recordou o padre Perutina.

Sob o tema do Festival, “Segue-me” (Marcos 10:21), o cardeal D. Angelo De Donatis, vigário-geral de Roma, presidiu à missa de abertura do “Mladifest 2019”. Já a missa de encerramento será presidida pelo arcebispo D. Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização.

Nos últimos anos, mais de cinquenta mil jovens e quatrocentos padres de todo o mundo participaram no evento. No programa do Festival deste ano destacam-se as seguintes actividades e momentos de oração: recitação do Santo Rosário, Santa Missa, Adoração Eucarística, Angelus, catequese, testemunhos, oração na presença da Cruz, Procissão de Nossa Senhora, teatro e espectáculo musical, canções, subida à montanha da Cruz e missa no local.

A página da Internet www.marytv.tv garante a cobertura em directo dos vários momentos do evento.

Miguel Augusto

com ZENIT, mladifest.com e medjugorje.hr