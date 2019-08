PAPA RECEBE CINCO MIL ESCUTEIROS DA EUROPA

Todos os caminhos dão ao Vaticano

O Papa Francisco vai receber amanhã, no Vaticano, um grupo de cinco mil escuteiros, provenientes de 21 países europeus, que percorrem esta semana uma rota de santos católicos, a caminho de Roma.

O “Euromoot” 2019 reúne guias e escuteiros da Europa com idades compreendidas entre os dezasseis e os 21 anos. Integram o grupo dez guias-mais-velhas e sete caminheiros portugueses.

Os participantes percorrem itinerários históricos de peregrinação, como a Via Francígena, o Caminho de São Bento ou o Caminho de São Francisco.

A audiência com o Papa Francisco acontece 25 anos após o encontro com São João Paulo II. O programa prossegue na Basílica de São Pedro, com a missa de encerramento presidida pelo cardeal D. Angelo Bagnasco.

A União Internacional dos Guias e Escuteiros da Europa – Federação de Escuteiros da Europa (UIGSE-FSE) é reconhecida pela Santa Sé como associação privada de fiéis, de direito pontifício.

VISITA SURPRESA A RELIGIOSAS

Entretanto, o Papa Francisco realizou no passado Domingo uma visita surpresa às religiosas das Filhas da Caridade, na Casa Regina Mundi, em Roma, com o intuito de cumprimentar a irmã Maria Mucci, que trabalhou no Vaticano e se encontra actualmente acamada.

O encontro foi divulgado pelo padre Tomaz Mavric, superior-geral da Congregação da Missão e das Filhas da Caridade, através do seu perfil no Facebook.

Durante a visita, o Papa Francisco esteve junto de uma relíquia de São João Paulo II: uma camisola branca, usada durante o atentado de 13 de Maio de 1981.

In ECCLESIA