Uma Prova de Fé

Desde que Cristo instituiu a Eucaristia e nos deixou a indicação: «Fazei isto em memória de Mim» (1Cor., 11,24) que a Igreja celebra a Eucaristia com fé e devoção até que o Senhor venha de novo. Este é o mistério dos mistérios: cada vez que um sacerdote pronuncia as palavras de consagração, pelo poder do Espírito Santo, Cristo faz-Se presente pelo seu Corpo e Sangue.

O Catecismo da Igreja Católica diz que a Eucaristia é a “fonte e o culminar de toda a vida cristã. Na Eucaristia, a acção santificante de Deus para connosco e o nosso culto para com Ele tocam-se. Ela engloba todo o bem espiritual da Igreja: o próprio Cristo, a nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são expressas e produzidas pela Eucaristia. É através da celebração da Eucaristia que nos unimos à liturgia do Céu e antecipamos a vida eterna” (CIC nº 274).

Na Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis, Bento XVI diz que “a santíssima Eucaristia é a doação que Jesus Cristo faz de Si mesmo, revelando-nos o amor infinito de Deus por cada homem” (ponto 1). E que, desta forma, Ele “vem ao encontro do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, fazendo-Se seu companheiro de viagem. Com efeito, neste sacramento, Jesus torna-Se alimento para o homem, faminto de verdade e de liberdade” (ponto 2).

A Eucaristia é, por isso, a alma da vida de um cristão. É o coração da vida cristã porque foi um grande dom que Jesus nos deixou. Cristo está connosco até ao fim dos tempos através desta presença misteriosa. Mas a Eucaristia é também a força do cristão porque é a actualização de um sacrifício aqui e hoje que nos salva.

E o que são os milagres eucarísticos de que tanto se ouve falar? São um testemunho visível do que aconteceu na Eucaristia. O sacerdote, pelas palavras da consagração, faz com que o pão e o vinho se transformem em Corpo e Sangue de Cristo (transubstanciação).

No caso dos milagres eucarísticos, são hóstias que se transformam ou permanecem intactas, hóstias que guardadas ou deixadas ao fogo fazem brotar sangue. Falamos de fenómenos verdadeiros, concretos, reais, que não são fantasia, pois através da ciência é confirmado o milagre. São várias as formas dos milagres eucarísticos conhecidos: hóstias que ficam luminosas, hóstias que irradiam a imagem de jesus, hóstias que curam os doentes.

Para os católicos, a hóstia consagrada contém o Corpo e o Sangue de Cristo. A hóstia é uma presença que pede um encontro. E quando se duvida, Deus responde de uma forma concreta e miraculosa, como são os casos dos milagres eucarísticos, que suscitam conversões.

Estes fenómenos têm sido descritos desde a Idade Média, mas só agora é que a ciência tem os meios para descrever do que se trata: verdadeiro corpo e sangue humano cuja presença naquelas hóstias não se pode explicar. Por isso é que são milagres!

No mundo, os milagres eucarísticos reconhecidos são 136 (segundo a lista do Beato Carlo Acutis). O primeiro aconteceu em Itália, em Lanciano, no Século VII (observar foto). Um monge duvida da presença real de Jesus na hóstia e no vinho enquanto celebra a missa. Na consagração, a hóstia transforma-se num pedaço de carne e o vinho em sangue, que coagula em cinco gomos. Outros aconteceram em Ferrara, Bolsena, Siena, Rimini, e o último em San Mauro La Bruca, em 1969. No total, em Itália contabiIizam-se 22.

Em Portugal é famoso o milagre eucarístico de Santarém, de 1226, em que uma hóstia consagrada, levada para casa por uma mulher, para efeitos de feitiçaria, começou a escorrer sangue.

Nos últimos 25 anos, episódios eucarísticos extraordinários aconteceram em Buenos Aires (Argentina), em Legnica (Polónia) e na região de Kerala (Índia), onde no dia 15 de Novembro de 2013, numa hóstia apenas consagrada, aparece uma imagem que com o passar do tempo toma a forma do rosto de Jesus. Esta foi enviada para o Vaticano, para análise, para ver se se trata de mais um milagre eucarístico.

Monsenhor Raffaello Martinelli, actual bispo de Frascati, na apresentação que fez para a exposição internacional sobre os milagres eucarísticos, levada a cabo por Carlo Acutis, sublinhou que a nossa fé não se baseia nos milagres eucarísticos, mas na pregação de Cristo, por isso não existe nenhuma obrigação para os cristãos acreditarem neles. Porém, os milagres eucarísticos ajudam-nos a ir além do que é visível, a compreender a centralidade de Cristo na Eucaristia, a dar razões da nossa fé neste sacramento de salvação. Pois os milagres eucarísticos confirmam a nossa fé na presença real do Corpo e Sangue de Cristo na Eucaristia, onde pela consagração o pão e o vinho mantêm as mesmas aparências, mas aos olhos da fé tornaram-se o Corpo e o Sangue de Cristo.

Outro fenómeno ligado aos milagres eucarísticos é a inexplicável situação de alguns homens e mulheres (santos) que durante muitos anos se alimentaram apenas da Eucaristia. É o caso de Teresa Newmann, que durante 36 anos só se alimentou da Eucaristia, ou o caso de Alexandrina de Balazar, que assim permaneceu durante treze anos.

A presença do verdadeiro Corpo de Cristo e do verdadeiro Sangue do Senhor na Eucaristia não se pode descobrir pelos sentidos, diz São Tomás de Aquino, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas 22,19 – «Isto é o meu Corpo que será entregue por vós» –, São Cirilo disse: «Não perguntes se é ou não verdade; aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente».

Pe. José Carlos Nunes

In Família Cristã

(revista entretanto descontinuada)

Interessantes são as conclusões científicas feitas ao milagre eucarístico de Lanciano, fruto de uma ampla investigação, entre os anos 1970 e 1981, pelo professor Edoardo Luioli e o professor Ruggero Berteli:

– A Carne é carne verdadeira. O Sangue é sangue verdadeiro.

– A Carne e o Sangue pertencem à espécie humana.

– A Carne pertence ao Coração na sua estrutura essencial.

– Na Carne estão presentes, em secções, o miocárdio, o endocárdio, o nervo vago e, pela expressiva espessura do miocárdio, o ventrículo cardíaco esquerdo.

– A Carne e o Sangue pertencem ao mesmo grupo sanguíneo AB (que é o mesmo da Santa Síndone de Turim).

– No Sangue foram encontradas as proteínas normalmente existentes e nas proporções percentuais idênticas às encontradas no sangue normal fresco.

– No Sangue foram encontrados também os minerais cloro, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio.

– A conservação da Carne e do Sangue miraculosos, deixados em estado natural durante doze séculos e expostos aos agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constitui um fenómeno extraordinário.