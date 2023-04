Mensagem de Páscoa do Bispo D. Stephen Lee 2023

Discernimento: Venham e sigam-me!

Caros irmãos e irmãs,

Aleluia!

«Não temais! Ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá eles me verão» (Mt., 28, 10). Não tenhais medo de testemunhar a morte de Jesus, pois veremos a Sua ressurreição.

A morte e ressurreição de Jesus Cristo é a celebração mais importante da religião católica, trazendo-nos a salvação e uma nova vida, recordando-nos que a vocação de Jesus Cristo é cumprir o Seu “plano de amor”. Cada pessoa, antes de encontrar Cristo e abraçar a fé cristã, recebeu o dom da vida como um apelo fundamental. (Mensagem para o 59.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações).

Na sequência da epidemia, a comunidade de Macau rompeu o seu silêncio e reforçou os seus laços com o mundo. A Diocese de Macau está também activamente envolvida com todos os sectores da comunidade para também ela recomeçar. Por conseguinte, é também necessário que a Diocese repense e discerna sobre programas e trabalhos pastorais que satisfaçam as necessidades locais.

O que o Papa Francisco disse sobre o discernimento em uma série dos encontros semanais de quarta-feira com início no ano passado é digno da nossa consideração: para aprendermos a escolher o que é melhor para as nossas vidas, precisamos de uma relação íntima com Deus. O Papa partilhou que na vida, e mesmo na busca da fé, o acto de escolher é a nossa tarefa diária. Cada pessoa é uma criação de Deus, dotada de dons e vocação diferentes, porque “o discernimento apresenta-se como um exercício de inteligência, também de perícia e inclusive de vontade, para reconhecer o momento favorável: são estas as condições para fazer uma boa escolha” (Audiência Geral com o Papa, 31 de Agosto de 2022).

“O discernimento – como eu dizia – exige esforço. Segundo a Bíblia, não encontramos diante de nós, já embalada, a vida que devemos viver: não! Devemos decidi-la continuamente, de acordo com as realidades que se apresentam. Deus convida-nos a avaliar e a escolher: Criou-nos livres e quer que exerçamos a nossa liberdade. Por isso, discernir é difícil”. (Idem)

O “discernimento” ajuda-nos a compreender melhor a obra de Deus em nós e o que a nossa vocação significa para nós. Cada um de nós é chamado por Deus para ser portador da missão da Igreja. “Todos chamados a ser protagonistas da missão” (59.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações). «Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, baptizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo» (Mt., 28, 19). “Cada um dos baptizados, independentemente da própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito activo de evangelização” (Exortacão Apostólica Evangelii gaudium). Deus convida-nos a realizar a nossa missão cristã juntamente com toda a Igreja, e especialmente com os principais executores da Igreja, também como parte do povo de Deus. Toda a Igreja é uma comunidade de evangelização.

Através do “discernimento” somos chamados a responder ao olhar de Deus sobre todos nós. O diálogo entre Jesus e o jovem no Evangelho de Mateus diz respeito à questão da doação e da deposição dos bens materiais. O jovem pergunta a Jesus: «“Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna?”» (Mt., 19, 16). Jesus disse-lhe para respeitar os Mandamentos, mas o jovem sentiu que isso não era o suficiente e voltou a perguntou a Jesus o que faltava. Jesus então respondeu: «“Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me”» (Mt., 19, 21).

Esta é precisamente a preocupação do Bom Pastor no seu sacrifício pelas ovelhas e pela sua vocação. Enquanto a Igreja caminha nos “negócios” do mundo, seguei o exemplo de Jesus Bom Pastor, ao lembrar constantemente os fiéis para não deixarem esgotar o seu entusiasmo em responder à sua vocação. Jesus pede ao jovem que abandone a sua riqueza e o siga. Isto requer coragem para pôr de lado as suas próprias perseguições e expectativas, para seguir a orientação de Cristo, para agir de acordo com o Seu plano e para O seguir.

Para tal, proclamo para a Diocese Católica de Macau um “Ano Diocesano das Vocações”, a decorrer entre 30 de Abril de 2023 (Domingo das Vocações) e 8 de Dezembro de 2024 (Dia da Imaculada Conceição). É nossa esperança que, como Diocese, trabalhemos em conjunto com os padres, as irmãs, os religiosos, os leigos e com os líderes comunitários, para encorajar os jovens homens e mulheres a responderem generosamente ao apelo de Deus, através de várias formações e actividades vocacionais, e a assim lançar uma base sólida para o futuro da Diocese. As actividades relacionadas com o Ano das Vocações serão coordenadas pelos novos membros da Comissão Diocesana para as Vocações, a 30 de Abril, sendo uma actualização anunciada nessa ocasião.

Finalmente, convido-vos a meditar com um coração gentil sobre o retrato de Jesus Cristo na sua ressurreição. Ele, gentilmente e sem cessar, chama-nos a seguir os Seus passos, usando a Palavra de Deus, como a nossa fé, no discernimento do carisma deste mundo e da vida eterna. Que a graça do Senhor Jesus Cristo ressuscitado venha a cada um de nós, sem medo, para O compreender e seguir.

+ Bispo Stephen Lee Bun Sang

Diocese de Macau