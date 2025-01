JUBILEU DOS JOVENS VAI CONTAR COM DELEGAÇÃO DE MACAU

Comissão da Juventude prepara peregrinação a Roma

Cerca de trinta jovens de Macau deverão participar, em Agosto, no Jubileu dos Jovens. O certame é o ponto alto de uma peregrinação que inclui ainda visitas ao Santuário de Lourdes e à cidade de Assis.

Depois de Lisboa, Roma. Dois anos depois de ter promovido a participação de mais de meia centena de jovens católicos do território na última edição da Jornada Mundial da Juventude, a diocese de Macau quer levar cerca de trinta jovens à capital italiana para o Jubileu dos Jovens. A iniciativa, que decorre entre 28 de Julho e 3 de Agosto, no âmbito das celebrações do Ano Jubilar, foi concebida pela Cúria Romana com o propósito de reunir jovens de diferentes partes do mundo num espaço de celebração, reflexão e crescimento espiritual.

A participação no Jubileu dos Jovens é o ponto alto de uma peregrinação a Itália e a França que a Comissão Diocesana da Juventude foi incumbida de organizar. Ao contrário do que sucedeu há dois anos, com a deslocação a Lisboa, está reservada a participantes com idades compreendidas entre os dezoito e os trinta anos. «Estamos a planear angariar um grupo de entre trinta a quarenta pessoas para participar no Jubileu dos Jovens, no próximo Verão. Este evento é um pouco diferente da Jornada Mundial da Juventude. Desta vez, a peregrinação a Roma está aberta apenas a jovens adultos. A razão para tal é porque sabemos que os jovens não têm muita disponibilidade para participar neste tipo de actividades nesta altura do Verão», explicou a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, Tammy Chio, em declarações a’O CLARIM. «Para os estudantes do Secundário, que não são abrangidos por esta iniciativa, temos outras actividades. Na diocese de Macau há duas igrejas – a capela de Nossa Senhora da Penha e a igreja do Seminário de São José – que estão abertas no âmbito do Ano Santo e estamos a planear organizar uma peregrinação aos dois locais no início de Novembro», acrescentou a responsável.

A peregrinação, agendada para o período compreendido entre 25 de Julho e 8 de Agosto, está centrada na participação no Jubileu dos Jovens, mas não se limita à iniciativa. A deslocação à Europa prevê também uma visita a Lourdes, no Sul de França, e a Assis, no centro de Itália. «Em Itália queremos ir também a Assis, até porque Carlo Acutis vai ser canonizado este ano e queremos visitar alguns dos locais onde ocorreram alguns dos Milagres Eucarísticos que ele ajudou a divulgar», referiu Tammy Chio. «Estamos em fase de planeamento e só no final do mês, antes do Ano Novo Lunar, vamos saber ao certo quantas pessoas vão participar nesta peregrinação».

A edição de 2025 do Jubileu dos Jovens arranca efectivamente a 29 de Julho, com a celebração de uma missa de boas-vindas na Basílica de São Pedro. Ao longo de quatro dias, jovens de todo o mundo vão participar em actividades de índole cultural, artística e espiritual um pouco por toda a cidade. Para 1 de Agosto está previsto um dia de penitência no Circo Máximo e no dia seguinte o Papa Francisco preside a uma vigília em Tor Vergata, zona que acolhe, a 3 de Agosto, a missa de encerramento do Jubileu da Juventude.

