“JOYFUL FEAST 2019” – CONGRESSO EUCARÍSTICO E FESTIVAL JUVENIL TEM HOJE INÍCIO NA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ

Em Macau, pela primeira vez

Macau é palco desde hoje, pela primeira vez, de uma edição do “Joyful Feast – Eucharistic Congress & Youth Festival FYI”. O evento tem lugar no campus da Ilha Verde da Universidade de São José. A’O CLARIM, um dos membros fundadores, Sherman Luk, falou sobre o programa de actividades, que se prolongam até Domingo, e das intenções e espiritualidade inerentes aos diferentes momentos dos três dias de convívio juvenil.

O movimento católico “TOUCH Community” foi fundado em 2002. Está centrado na Eucaristia, sendo os jovens o principal alvo das suas actividades e a razão da sua existência. Nesse âmbito, desde 2011, a TOUCH tem organizado vários festivais da juventude em Hong Kong, seguindo o modelos dos congressos eucarísticos.

Segundo Sherman Luk, foi graças ao apoio do bispo D. Stephen Lee e da diocese de Macau, assim como da ajuda de muitos fiéis, que foi possível trazer para o território a edição de 2019 do festival e congresso eucarístico, que há anos se realiza em Hong Kong.

Sherman realçou que o programa «está direccionado para os jovens», tendo afirmado querer «recebê-los num ambiente com muita vida e vibrante» «Temos música, canções, drama, e outras actividades no programa. Uma apresentação muito viva da nossa fé», acrescentou. Tudo gira em torno dos quatro pilares que sempre acompanham o evento: Devoção à Eucaristia; Devoção a Nossa Senhora; Conversão e Confissão; Consagração e Vocações.

Numa primeira abordagem aos presentes será focado o pecado e o seus efeitos. «Parece estar-se numa era em que se perdeu a sensibilidade sobre o que é pecado. Temos que fazer os jovens terem noção do pecado e fazê-los ter consciência que vivemos uma batalha espiritual», referiu, acrescentando: «Quando os jovens tomam consciência desta realidade avançam para o próximo passo que é limpar esse pecado pelo sacramento da confissão. Por isso convidamos sempre cerca de dez a quinze sacerdotes que disponibilizam horas para o efeito, recebendo os jovens na confissão».

Sherman Luk lembra que o pecado separa-nos do Senhor, e se não houver uma conversão «nada em que os jovens possam participar irá mudar os seus corações, apenas ficará nas suas mentes». Já no caso de haver essa conversão, «aí sim, as coisas tomam um novo rumo e a graça de Deus começa a fluir».

Uma das figuras convidadas deste ano é o padre Emmanuel. Este sacerdote reside na Europa e irá conduzir um “workshop” subordinado ao tema “Evangelization Fever”. «Trata-se de uma actividade em que nos deslocamos a três igrejas muito visitadas pelos turistas; estamos a falar de centenas ou milhares de visitantes durante o ano. Normalmente, as pessoas que visitam as igrejas vão apreciar a sua arquitectura, o seu interior, e procurar saber sobre a sua história. Mas nunca participam em visitas guiadas às igrejas, como o objectivo de irem ao encontro da Eucaristia», explicou Sherman. Nas três igrejas estará exposto o Santíssimo Sacramento, devendo alguns jovens, em atitude missionária, abordar as pessoas que se encontrem no interior das igrejas. «Não vão falar aos turistas sobre a arquitectura e a história das igrejas, mas dizer-lhes: “Venham, vou mostrar-vos o Santíssimo Sacramento. É isto em que nós acreditamos: estamos na presença real do Senhor”. É transmitirmos um pouco do conhecimento sobre a nossa fé e dos seus valores, e do porquê da nossa crença». Neste contexto, os mesmos jovens terão igualmente a oportunidade de falar sobre Nossa Senhora: «É a Nossa Mãe. Podem explicar-lhes porque a chamamos de Mãe, o que ela fez e quais as suas virtudes». O responsável defende que é importante incutir nos jovens «a coragem para vencerem o desafio de anunciarem o Senhor em frente às pessoas».

Entre as várias celebrações agendadas para os próximos dias, Sherman Luk realçou a Procissão Eucarística, que hoje tem lugar, pelas 20 horas, no campus da Ilha Verde da Universidade de São José, e a Adoração ao Santíssimo Sacramento, também no mesmo local. «Os jovens precisam deste encontro com o Senhor e de momentos de oração, pois a actual geração é bombardeada com inúmeras pressões e desafios, tanto no campo das amizades, como em termos académicos, familiares e profissionais». Neste ambiente «depressivo» – continua o dirigente – é preciso encontrar um local onde se possa respirar, onde se possa encontrar paz, onde possamos meditar no sentido da vida: «E é aqui que entra a religião, a oração, a Adoração; e as pessoas sentem-se tocadas porque encontram uma paz que o mundo não oferece. Muitos dos jovens que no passado participaram neste tipo de eventos nutrem hoje amor pela Adoração Eucarística». Ali, naquela paz, os jovens confrontam-se, consigo próprios, com a presença do Senhor. E Ele fala-lhes. «Pois tudo está centrado em Jesus; tudo o que acontece no evento é para nos levar ao Senhor que transforma os corações e opera milagres».

Sherman sublinhou ainda que a devoção mariana estará bastante presente no evento, com a noite de sábado a ser dedicada a Maria Santíssima. Para o efeito, está agendada uma procissão, seguida da celebração de uma cerimónia de consagração à Mãe de Deus.

Outro ponto-chave dos três dias é um conjunto de actividades direccionadas para as vocações: «O convite a uma entrega de vida a Jesus, segundo a Sua vontade na vida de cada um. Seja o matrimónio, o sacerdócio, o que quer que seja, devemos entregá-lo a Jesus».

No que diz respeito aos oradores convidados, Sherman enfatizou o facto da organização ter a preocupação de trazer os melhores, dos mais diversos cantos do mundo: «Ajudam-nos a abrir novos horizontes. Dão novas perspectivas à comunidade local». A maioria dos oradores não fala Chinês, mas haverá na tradução simultânea para Cantonense e Mandarim. «Queríamos também ter tradução para Português, mas de momento não temos uma pessoa disponível para a língua portuguesa. Será pois bem-vindo quem nos quiser ajudar no futuro».

Um dos principais oradores do Joyful Feast 2019 é o padre Joseph Mary Deanne, da congregação dos “Franciscan Friars of the Renewal”. Segundo Sherman, o padre Joseph, «ainda jovem, teve uma experiência perto da morte, mas o Senhor tinha outros planos para ele e acabou por ser ordenado sacerdote. Recentemente foi enviado para a Irlanda, onde é responsável pelo ministério dos jovens. É um pastor muito experiente, também ligado ao ministério da cura».

Outro orador de relevo é o padre Emmanuel, proveniente de uma comunidade contemplativa na Europa. «Conduz muitos retiros de jovens na Ásia e é muito bem recebido». Vem até Macau acompanhado por um irmão da sua comunidade, com o intuito de trazer «o espírito e a experiência de evangelização surgidos em Colónia, na Alemanha, durante a Jornada Mundial da Juventude em 2005. Ali iniciaram este ministério que foi evoluindo, tendo ganhado muita experiência. Por isso os convidámos», disse.

A principal expectativa para este ano é juntar os jovens de Macau, e os jovens em coração – independentemente da sua cultura –, comunicando-lhes que «precisamos da Eucaristia. Não porque é uma devoção, mas porque é o centro da nossa fé, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica». «Se não acreditamos que precisamos de construir uma vida centrada na Eucaristia, significa que não acreditamos na presença real de Jesus; temos então um enorme problema com a nossa fé», acentuou.

A concluir, Sherman Luk revelou que a TOUCH pretende «reunir todos [os jovens] em torno do Senhor, independentemente da região – Hong Kong, Macau, China continental ou outro lugar da Ásia –, por forma a ajudar a construir uma cultura eucarística. Esperamos que ao longo dos anos dê muitos frutos, graças ao Santíssimo Sacramento».

O programa do evento está disponível em www.touchcommunity.org/joyfulfeast2019

Miguel Augusto