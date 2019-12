“Joias do Príncipe” vence categoria principal

8.º PRÉMIO INTERNACIONAL HARAMBEE COMUNICAR ÁFRICA ENTREGUE EM PORTUGAL

A organização Harambee África Internacional, ONG com sede em Roma, decidiu realizar em Lisboa a entrega do 8.º Prémio Internacional Harambee Comunicar África, que pretende premiar trabalhos de jornalistas e “videoclips” de jovens que lancem um novo olhar sobre África.

A reportagem dos jornalistas da RTP Isabel Silva Costa, Carlos Pinota e João Caldeirinha, “Joias do Príncipe”, ganhou o prémio de melhor documentário. O projecto faz parte da série “Terra Príncipe” que documenta empreendimentos locais, na ilha do Príncipe, maioritariamente feitos por mulheres.

O vencedor na categoria de “videoclip” foi o italiano Davide Salvucci com “Buta, the jewel of África” (“Buta, a joia de África”), no qual é descrito o massacre ocorrido na região do Burundi quando quarenta estudantes de diferentes etnias foram massacrados por se terem recusado a matar uns aos outros.

O Prémio Internacional Harambee Comunicar África tem como objectivo contribuir para a difusão de uma informação mais real sobre África, de uma imagem que reflicta os conflitos, mas também as razões da esperança, a riqueza e a diversidade das culturas e dos povos africanos, o firme compromisso com o desenvolvimento, e simultaneamente as necessidades, que continuam a ser bem reais.