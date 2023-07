JMJ 2023: JOVENS VÃO ORAR PELAS INTENÇÕES DOS CATÓLICOS DA RAEM

Em Fátima, rezaremos por vós

Os jovens que vão representar a comunidade católica de língua portuguesa de Macau na Jornada Mundial da Juventude partem para Lisboa no início da próxima semana e vão partilhar os primeiros dias da estadia em Portugal com um grupo de vinte jovens polacos. A delegação vai passar a próxima quinta-feira em Fátima, onde chega com uma missão: rezar pelas intenções dos fiéis do território.

Uma caminhada de cinco quilómetros até à Cova da Iria, uma visita às Grutas de Mira d’Aire e a participação em iniciativas e encontros de jovens à escala local e diocesana. O grupo de 31 jovens que vão representar a comunidade católica de língua portuguesa de Macau na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) parte para Lisboa no início da próxima semana e tem à sua espera, em Portugal, uma agenda preenchida.

Liderada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, a delegação viaja para Alqueidão da Serra a 26 de Julho. Durante os primeiros cinco dias da estadia em Portugal, é na paróquia – pertence ao Concelho de Porto de Mós e dista treza quilómetros de Fátima – que os jovens de Macau vão ficar alojados, uma experiência que lhes vai permitir privar de perto com um outro grupo de jovens peregrinos, provenientes da Polónia.

O dia seguinte, 27 de Julho, será integralmente passado em Fátima. As duas comitivas vão cumprir a pé parte da distância que separa Alqueidão da Serra do “Altar do Mundo”; o propósito é garantir que a deslocação à Cova da Iria possa ser encarada pelos jovens visitantes como uma peregrinação. Em Fátima têm à sua espera um programa próprio, concebido pelo Santuário para os peregrinos da pré-jornada, mas também, no caso específico dos jovens de Macau, uma missão a cumprir: orar pelas intenções dos fiéis do território que não vão conseguir marcar presença na JMJ. «Tendo em conta a colaboração financeira que as pessoas deram – foi um incentivo e um apoio da comunidade –, uma forma dos jovens retribuírem e mostrarem gratidão é rezarem pelas intenções daqueles que ficarão em Macau», explicou o padre Daniel, acrescentando: «Ainda estamos a recolher os pedidos de oração das pessoas. Chegaram até nós mais ou menos uns trinta pedidos, que vamos apresentar no altar de Nossa Senhora de Fátima. É uma forma dos jovens mostrarem gratidão e, de certa forma, permitir que as pessoas que não vão estar presencialmente na Jornada Mundial da Juventude, também possam, de certa forma, comungar do espírito da iniciativa».

Outra iniciativa a ser cumprida pelos jovens da RAEM por meio da oração é a sua união aos idosos, que vão acompanhar o evento à distância através da televisão ou das redes sociais. «Na quinta-feira [ontem], no habitual encontro de idosos que se realiza todos os meses na Sé Catedral, cada idoso recebeu o nome de um jovem e a incumbência de se responsabilizar espiritualmente por esse mesmo jovem, de rezar por ele durante o período da Jornada. Os idosos vão responsabilizar-se por rezar pelos jovens, e os jovens – em Fátima e em Lisboa – vão rezar pelos idosos», referiu o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

No mesmo âmbito, o padre Daniel irá realizar transmissões em directo, a partir do Santuário de Fátima e de Lisboa, com recurso às plataformas da paróquia da Sé nas redes sociais. «A paróquia da Sé tem um canal no YouTube e é muito provável que nos próximos dias atinja a marca de um milhar de subscritores. A partir dos mil inscritos, o YouTube já permite que sejam feitas transmissões ao vivo e é isso que vamos procurar fazer: assegurar transmissões em directo desde Fátima e de Lisboa, para aqueles que acompanham o canal do YouTube da Paróquia».

GRATIDÃO

A deslocação dos 31 jovens a Portugal foi em parte financiada pela generosidade dos féis de Macau, que se mobilizaram para aligeirar os encargos financeiros inerentes à deslocação a Lisboa. A adesão à campanha de angariação de fundos, lançada pela pastoral de língua portuguesa da Diocese, surpreendeu o padre Daniel. O missionário dehoniano garantiu que caso sobre dinheiro, este será utilizado para financiar outras actividades juvenis. «Não sabemos ainda se vai ou não sobrar dinheiro. Só depois da Jornada saberemos com toda a certeza, mas todo o dinheiro que não for utilizado vai reverter para outras actividades com os jovens. Nós temos um grupo de jovens que já foram crismados e estes têm formação uma vez por mês; por outro lado, temos o projecto do Ano Vocacional. O que sobrar será canalizado para financiar actividades do Ano Vocacional, iniciativas juvenis e também actividades da Catequese. É uma forma de não onerar a Catequese com tantos gastos», assegurou.

Quanto à sua terceira participação numa Jornada Mundial da Juventude, desta vez com responsabilidades acrescidas, o padre Daniel deixou-nos um testemunho: «As minhas expectativas são as melhores possível. Eu fui pela primeira vez à Jornada Mundial da Juventude no ano de 2011. Em Janeiro, era seminarista. Em Fevereiro, tornei-me diácono. Em Agosto, participei na Jornada, e em Dezembro fui ordenado padre. Foi um ano muito especial. Fui pela primeira vez à Jornada e foi algo que marcou muito a minha vida». Mais: «a Jornada, além de ser o encontro de uma grande multidão, tem a capacidade de avivar a fé dos jovens, ajudar no discernimento vocacional e mostrar aquilo que é uma das maiores grandezas e belezas da Igreja: a unidade na diversidade. É algo fantástico e muito bonito e eu espero que estes jovens, aqui de Macau, tenham um encontro pessoal com Cristo, tenham as suas vidas tocadas para sempre e se sintam felizes; se sinta contentes por serem católicos».

