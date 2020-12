Celebrações no exterior dos 20 Anos da RAEM

As celebrações dos 20 Anos de Macau como Região Administrativa Especial de Macau, não obstante a situação pandémica em que vivem alguns dos países, têm decorrido, no exterior, a cargo do Instituto Internacional de Macau.

No Canadá, foi transmitido nos canais televisivos no passado dia 15, um programa especialmente preparado, em cantonense, apresentado pelo conhecido artista Giulio Acconci, sobre aspectos culturais, turísticos, económicos, sociais, arquitectónicos, etc., revelando a situação do progresso e desenvolvimento de Macau. Estima-se que o programa, de 24 minutos, transmitido nas zonas de Grande Toronto e Vancouver, tenha alcançado uma audiência total de mais de 7 milhões de telespectadores, naquela tarde de sábado.

A versão inglesa desse vídeo, com duração mais longa por contar adicionalmente com entrevistas de Florita Alves, Miguel de Senna Fernandes e Joe Liu, vai também ser transmitida em breve, em data a agendar, noutras cadeias de televisão por cabo, devendo ser visionados por outros tantos milhões de pessoas de todo o Canadá.

A iniciativa obteve a colaboração do Club Amigu di Macau (Toronto) e o patrocínio da Fundação Macau. Ambos os vídeos poderão, em seguida, ser visionados em plataformas digitais de acesso público.

Recorda-se que o IIM tinha colocado ainda recentemente nessas plataformas uma série de vinte vídeos mandados especificamente preparar para celebrar os vinte anos da RAEM. Os vídeos, com uma duração média de cerca de 3 minutos cada, retratam o estado de evolução e de progresso de Macau nos últimos vinte anos e estão distribuídos por diferentes temas, tanto como os anos da RAEM, que vão desde o Património à Ciência, da Educação às Indústrias Criativas, passando pelo Ambiente e pelas Ligações a Países Lusófonos.

Foi igualmente inserida, em dois sítios, uma colecção de cerca de 100 fotografias que era para ser exibida, em vários países, pelas respectivas Casas de Macau, no estrangeiro, como se fez do anterior aquando dos 10 e 15 Anos da RAEM. A exposição, pode ser agora visitada virtualmente através da página electrónica do IIM (www.iimacau.org.mo), desde o dia 20 de Agosto por um período de 12 meses.

Aderindo também à iniciativa, o Clube Lusitano de Hong Kong vai promover com início no dia 23 próximo, nas suas instalações, recentemente renovadas, um programa de celebração, constando de uma exposição de fotos, com acesso aos respectivos vídeos, distribuição de livros comemorativos e mostra gastronómica da culinária macaense, em co-organização com o IIM e o patrocínio da Fundação Macau.