VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA À PRIMA SANTA ISABEL CELEBRADA A 31 DE MAIO

Mês termina como começa

Maio é o mês dedicado a Maria Santíssima; inicia e termina louvando a Mãe do Senhor. No próximo dia 31, segunda-feira, fecha-se o “ciclo” de Maria, com a celebração da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Mais uma vez, a Igreja Católica em Macau junta-se à Igreja universal em importante data do calendário litúrgico.

Após a anunciação do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria – revelou-lhe que seria a Mãe do Salvador –, Nossa Senhora vai apressadamente, segundo nos relata São Lucas, visitar a sua prima, já idosa, para ajudá-la nos últimos dias da sua gravidez. Maria, já com o Filho no ventre, faz uma longa viagem até chegar ao alto das montanhas da Judeia, onde morava o sacerdote Zacarias. Ao chegar a casa de Isabel, saudou-a. Nesse preciso momento, João Baptista estremeceu no seio de Isabel, e esta, repleta do Espírito Santo, exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre! De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Eis que, quando chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, a criança saltou de júbilo no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque se consumará o que lhe foi dito da parte do Senhor!» (Lucas, 1:40-45).

Maria, morada da Santíssima Trindade na Pessoa do Filho, também cheia do Espírito Santo, disse com alegria: «A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exultou em Deus, meu Salvador, porque pôs o olhar na humildade da sua serva. Eis que, a partir de agora, me chamarão feliz todas as gerações, porque o Poderoso fez em mim grandes coisas. Santo é o seu Nome e a sua misericórdia estende-se de geração em geração para os que o temem» (Lucas, 46-55).

Lembramos as palavras do profeta Sofonias: «Não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês; ele é poderoso e os salvará» (Sofonias, 3:16-17).

Maria, fonte de pureza e humildade, se não tivesse estado sob a acção do Espírito Santo, jamais aceitaria ser chamada de “bendita entre todas as mulheres”, e não teria afirmado “todas as gerações me chamarão de bem-aventurada”.

Nossa Senhora ficou com Isabel até ao nascimento de João, servindo-a humildemente. Depois dos oito dias para o rito da circuncisão de João Baptista e imposição do nome, Maria regressou a Nazaré.

Os frades menores já celebravam a festa da Visitação em 1263; era celebrada a 2 de Julho, isto é, aquando do fim da visitação. A celebração foi depois estendida a toda a Igreja Latina pelo Papa Urbano VI (1378-1389) para propiciar, com a intercessão de Maria, a paz e a unidade dos cristãos divididos pelo grande cisma do Ocidente no Século XIV.

O actual calendário litúrgico abandonou a data tradicional de 2 de Julho para fixar-lhe a memória no último dia de Maio, como coroação do mês que a devoção consagra ao culto particular da Virgem.

Feliz pois a ideia de se dedicar um mês a Maria Santíssima. Por ser o quinto mês do calendário civil, Maio lembra-nos as cinco chagas de Jesus na cruz, ao lado da qual Nossa Senhora esteve de pé, junto ao Filho com o apóstolo amado. Continua ainda hoje ao lado d’Ele e de cada cristão, e em cada altar onde se celebra o Sacrifício da Santa Missa, na Adoração Eucarística e junto dos corações onde o Senhor habita.

Santa Mãe de Deus, rogai por nós!

Miguel Augusto

com Felipe Aquino