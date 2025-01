GUARDIÕES DAS CHAVES – 2

Jesus escolheu Simão para ser Pedro

A tradição judaica preparou os primeiros cristãos de origem judaica para compreenderem os “novos” ensinamentos de Jesus, como a Eucaristia, o sacerdócio, o papado e o papel da Santíssima Virgem. Da última vez, estudámos o significado dos termos “pedra” e “chaves” no Antigo Testamento e noutros escritos judaicos.

Hoje, vamos ver o que nosso Senhor fez para atribuir esse papel a Simão, filho de Jona. A maior parte do que vou dizer aqui e nos próximos dois artigos foi retirada de artigos anteriores que escrevi em “Teologia, Uma Dentada de Cada Vez” (n.os 12, 13 e 14), publicados em Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.

Jesus escolheu cuidadosamente doze homens cujos nomes estão listados nos Evangelhos Sinópticos (Mateus 10, 2-4; Marcos 3, 16-19; Lucas 6, 14-16) e nos Actos dos Apóstolos (1, 13, excluindo Judas Iscariotes). São Mateus escreveu: «Os nomes dos doze apóstolos são: Primeiro, Simão, que é chamado de Pedro… (10, 2)». “Simão Pedro” é o primeiro das listas de Mateus, Marcos, Lucas, João e dos Actos dos Apóstolos. No entanto, Mateus realça este facto: Pedro está (vem) primeiro – “primum Simao – primeiro Simão”.

Há algo de especial com Simão. Não é apenas o primeiro na lista dos apóstolos. O seu nome aparece com maior frequência do que todos os outros juntos. “Simão”, “Simão Pedro” ou “Pedro” aparece no mínimo 184 vezes nos quatro Evangelhos e nos Actos. O próximo é João, cujo nome aparece trinta vezes; segue-se Tiago (irmão de João, 24 vezes). Depois vem Judas Iscariotes (23), Filipe ou Felipe (16), André (13), Tomás (12), Tiago, o Menor (nove), Bartolomeu ou Nataniel (quatro), Judas Tadeu (quatro) e Simão, o Zelote (quatro). Não é notável!? Existe algo de especial a respeito de Simão. Quando foi apresentado a Jesus pelo seu irmão (João 1, 40-41), «Jesus olhou para ele e disse: então tu és Simão, o filho de João? Deverás chamar-te Cephas [significa Pedro](João 1, 42)».

«Jesus olhou para ele» ou fixou-lhe o olhar. Apenas olhou o jovem (“intuitus eum” – “olhou para ele”, Marcos 10, 21) e chamou-o. Então Jesus deu-lhe um novo nome (João 1, 42): “Cephas” (termo hebreu para “rocha” ou “pedra”). No Evangelho de Mateus Jesus explica o significado do novo nome. “Cephas” (em Grego, “Petros”; em Latim, “Petrus”. Daí ser traduzido como “Pedro”), significa “rocha” ou “pedra” e não era usado como nome pessoal. Jesus revelou que o novo nome implicava uma nova missão. «E Eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e os poderes da morte não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu(Mateus 16, 18)».

Em algumas ocasiões Jesus colocou Simão à prova. Em Lucas 22, 31-32, Jesus diz a Pedro: «Simão, Simão, olha que Satanás pediu para vos joeirar como trigo. Mas Eu roguei por ti, para que a tua fé não desapareça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos». Reparem na mudança do plural (referindo-se a todos os apóstolos) para o singular (referindo-se a Pedro).

Na agonia do jardim, Jesus pede a Pedro, Tiago e João que rezem e vigiem com ele. O que acontece? «Chegado, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: “Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar uma hora?” (Marcos 14, 37-38; ver também Mateus 26, 40-41)». Jesus espera mais devoção de Pedro, exige-lhe mais lealdade.

Em Lucas 5, 3-10, o Senhor entra no barco de Pedro, faz um milagre que leva Pedro a ajoelhar-se perante Ele. Mas «Jesus disse a Simão: “Não tenhas medo; de agora em diante, serás um homem que apanha homens”» (versículo 10).

Em João 21, 15-17, o Senhor só pergunta a Simão: «Amas-me?». Pergunta-lhe três vezes, e três vezes Jesus dá-lhe uma missão: «Apascenta os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Apascenta as minhas ovelhas».

Os apóstolos eram todos da mesma categoria? Não! Um deles é o primeiro!

Pe. José Mario Mandía