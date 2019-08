FUNDAÇÃO FÉ E COOPERAÇÃO REGISTA AUMENTO EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO

1059 portugueses fazem Voluntariado Missionário em 2019

São 1059 os portugueses inscritos no Voluntariado Missionário em 2019. 368 jovens e adultos realizam projectos em países em desenvolvimento e 623 desenvolvem actividades de voluntariado/missão em Portugal. Segundo dados estatísticos da Rede de Voluntariado Missionário coordenada pela FEC – Fundação Fé e Cooperação, este número aumentou em comparação a 2018. No entanto, regista-se uma descida no número de missões com duração igual ou maior que seis meses.

Os 368 voluntários envolvidos em projectos em países de desenvolvimento distribuem-se por África, América do Sul, América Central, Ásia e Europa. São Tomé e Príncipe acolhe oitenta voluntários, Moçambique recebe 63, Angola 55, Guiné-Bissau 53, Cabo Verde 44, Brasil e Portugal 22 cada, Tanzânia seis, Zâmbia cinco, Espanha e Equador quatro cada, África do Sul, Marrocos e Etiópia dois cada e Timor-Leste um voluntário.

Este ano é marcado por uma nova tendência: famílias que partiram juntas em missão para o estrangeiro. Joana e Miguel Morais são um casal que foi para Moçambique com os seus quatro filhos (de cinco, nove, doze e quinze anos), sendo que a filha mais nova tem trissomia 21. Os pais querem colocar-se «ao serviço dos que mais precisam» e vão, assim, colocando a semente da missão nos seus filhos.

PARTIR EM MISSÃO DENTRO DE PORTUGAL

Algumas missões realizam-se dentro de Portugal, onde os voluntários partem por períodos que variam entre um mês e um ano, para zonas de missão em Portugal continental e ilhas.

336 pessoas estão alocadas a projectos de curta duração, isto é, em missões que podem ir de quinze dias a seis meses, e 32 pessoas a projectos de longa duração (entre sete meses a dois ou mais anos). No total, 72 por cento são mulheres e 28 por cento homens.

A maior parte dos voluntários deste ano tem idades compreendidas entre os dezoito e os trinta anos, sendo 35 por cento estudantes, 32 por cento pessoas empregadas, que dedicam o seu tempo de férias para se integrar no desenvolvimento de projectos de voluntariado internacional, e oito por cento recém-licenciados.

Entre os 368 voluntários que participam este ano, 82 estão a repetir a experiência, representando 22 por cento do universo das partidas.

DEIXAR A SEGURANÇA DE UM EMPREGO PARA PARTIR EM MISSÃO

Com idades compreendidas entre os dezoito e os cinquenta anos, dezasseis pessoas deixaram o emprego e dezassete pediram licença sem vencimento para partir este ano para países em desenvolvimento. Um total de 27 reformados decidiram dedicar o seu tempo a experiências de Voluntariado Missionário, representando um total de sete por cento no universo do número de partidas.

EDUCAÇÃO, CRIANÇAS E JOVENS SÃO O MAIOR FOCO DAS MISSÕES PORTUGUESAS

As principais áreas de intervenção das entidades durante a sua presença em projectos de Voluntariado Missionário são variadas: agricultura, animação sócio-cultural, construção de infra-estruturas, educação e formação, pastoral, saúde, dinamização comunitária, entre outras necessidades sentidas no decorrer dos projectos.

Ainda assim, a educação e a formação continuam a ser o principal enfoque dos voluntários, estando um total de 35 por cento de entidades envolvidas nestes projectos. Logo a seguir, vem o trabalho pastoral, a animação sócio-cultural e a saúde, representando um total de 22, dezanove e dezasseis por cento, respectivamente, do trabalho desenvolvido.

À semelhança dos anos anteriores, o principal foco do trabalho dos voluntários e das organizações continua a ser as crianças e os jovens. A desenvolver os seus projectos com crianças e jovens estão cinquenta por cento das entidades – dezasseis por cento com famílias, doze por cento com mulheres, nove por cento com idosos e seis por cento com professores.

APRENDER NOVAS FORMAS DE SER E DE ESTAR

Questionadas sobre as maiores marcas que a missão deixa nos voluntários, 28 entidades apontam a aprendizagem de novas formas de ser e estar; 23 a maior sensibilização para a interculturalidade; dezassete o desejo de continuação de apoio aos projectos a partir de Portugal; e treze a maior valorização dos recursos naturais. As organizações afirmam que muitos voluntários, após o termo dos projectos, sentem o desejo de regressar ao país de missão para trabalhar numa empresa, organização não-governamental ou associação (sete por cento).

691 VOLUNTÁRIOS MISSIONÁRIOS EM PORTUGAL

Este ano, são 691 jovens e adultos os que realizam ao longo de todo o ano actividades de Voluntariado Missionário em Portugal, com uma regularidade assegurada (diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, entre outras). Este trabalho é desenvolvido em todas as regiões do País, tendo uma incidência maior no Douro Litoral com um total de 197 voluntários. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com um total de 137 voluntários, as Beiras (Alta e Baixa) com um total de 98 voluntários, a Beira Litoral com 84, o Alentejo com 48, Trás-os-Montes e Alto Douro com 31, o Minho com 24, o Algarve com 23, o Ribatejo e a Madeira com vinte cada e os Açores com nove voluntários em acção.

A maior parte dos voluntários desenvolve actividades de animação sócio-cultural e de trabalho na área da pastoral, num total de sessenta por cento de acção nestes campos. 49 por cento das entidades dedicam o seu trabalho a jovens, crianças e idosos. Oito por cento dedicam-se ao trabalho com ou para famílias. Na maioria das vezes, a mesma entidade trabalha em várias áreas em simultâneo respondendo às necessidades de diversas populações-alvo.

Estes dados resultam de um inquérito feito a 61 entidades com diferentes estatutos que integram a Rede de Voluntariado Missionário coordenada pela FEC, nomeadamente Organizações Não-Governamentais, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Associações Juvenis, Congregações Religiosas, Paróquias, Dioceses, Fundações e grupos informais de jovens e adultos.

Das 61 entidades responderam 37 (menos quatro do que no ano anterior), sendo que das 37 organizações, 33 enviaram voluntários em missão (menos uma do que em 2018).

Nas últimas duas décadas, Portugal correspondeu com sete mil 232 respostas positivas no que respeita ao Voluntariado Missionário realizado nos países em desenvolvimento.

In www.fecongd.org