Nossa Senhora dos Navegantes renascida das cinzas

Quando se fala de Algarve todos nos lembramos de férias e praias, mas o extremo-sul de Portugal é muito mais do que isso. Com um pouco de atenção até se descobre que se trata de uma zona com uma longa história ligada à religião, estando esta especialmente relacionada às coisas do mar. Não é por acaso que a Senhora dos Navegantes é das imagens mais veneradas por estas paragens, nomeadamente no seio das comunidades piscatórias.

Os estrangeiros, cada vez mais, procuram o Sul de Portugal para visitarem os seus templos religiosos. Já não são apenas as praias e o calor que atraem as gentes do Norte e Centro da Europa.

À semelhança do ano passado, esta época levou-nos ao Sul. Entre os dias dos eventos de Street Food, sempre encontramos algum tempo livre para descansar, ir à praia e descobrir alguns recantos menos visitados e histórias menos conhecidas.

Regra geral, a “base” para recarregarmos energias e a despensa da carrinha é Armação de Pêra, localidade que conheço desde os meus sete anos de idade. É uma zona familiar e acolhedora, não tanto pelas praias – iguais a tantas outras nesta costa – mas pelas pessoas e pelo ambiente que se vive no parque de campismo, propriedade de uns amigos de família, já vai para quatro décadas!

Se a memória não nos falha, já no ano passado falámos sobre uma pequena capela, sobranceira ao mar, que quem conhece Armação de Pêra se deve recordar. Desta vez fomos visitar um outro templo que ainda não conhecíamos. Depois de anteriormente termos passado por algumas capelas e igrejas da zona, decidimos explorar a Igreja Matriz da vila. Foi erguida em honra de Nossa Senhora dos Navegantes, ou não fosse Armação de Pêra uma vila de origem piscatória.

A igreja de Nossa Senhora dos Navegantes data da segunda metade do século XX (foi inaugurada a 24 de Julho de 1960, pelo então bispo do Algarve, Frei Francisco Fernandes Rendeiro), destacando-se na capela-mor uma pintura da Padroeira. É celebrada missa todos os dias do ano, sendo que ao fim-de-semana há missa de manhã e de tarde. Curiosamente, apesar da forte componente turística da vila e dos seus muitos residentes estrangeiros, não é celebrada missa em Inglês. Na realidade, em todo o Algarve apenas em meia-dúzia de igrejas se celebra missa em língua inglesa. Algumas seguem o Rito Bizantino.

A igreja de Nossa Senhora dos Navegantes está localizada na Praceta D. Elisa Santos Gomes. Para lá chegar basta seguir as coordenadas de GPS fornecidas pela secção de turismo da diocese do Algarve (37° 6’ 5.31” N 8° 21’ 40.17” W).

No que toca a festividades, no segundo Domingo de Agosto tem lugar a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, e no terceiro Domingo de Setembro a Festa de Nossa Senhora dos Aflitos.

As portas da Igreja Matriz estão abertas entre as nove horas e trinta da manhã e as sete horas da tarde. Há sempre alguém disponível para explicar alguns aspectos da igreja de forma mais detalhada.

À semelhança de muitos outros templos religiosos espalhados pelo País, a igreja foi erguida com o apoio financeiro da população local que também participou na construção do edifício.

A 22 de Agosto de 2014 a igreja foi assaltada, tendo vários artefactos desaparecido, num crime que até hoje não foi resolvido pelas autoridades. Para além das perdas decorrentes do roubo, a igreja ficou bastante danificada pois os criminosos também atearam fogo ao altar. Em 2015 foram realizadas as inevitáveis obras de reparação, depois de duas empresas da zona se terem prontificado a ajudar na reabilitação. Enquanto uma empresa, ligada ao sector da construção civil, ofereceu todo o material e disponibilizou mão-de-obra, a outra fez um donativo avultado. A autarquia reservou trinta mil euros, sendo que o restante foi angariado junto da população, a qual contribuiu generosamente. O total da obra ultrapassou os trezentos mil euros. Junto da nova pintura mural dedicada a Nossa Senhora dos Navegantes foi colocada uma placa que assinala o acontecimento: “Restauração. Após o roubo e incêndio desta Igreja Paroquial em 22 de Agosto de 2014, foi restaurada, Sagrado o Altar e Benzido o Sacrário com as suas Imagens, no dia 21 de Março de 2015 pelo Bispo do Algarve D. Manuel Quintas com a presença do Povo Cristão. Sendo Pároco o Padre Joaquim Beato”.

Durante a visita à igreja encontrámos turistas estrangeiros das mais variadas nacionalidades, com quem trocámos impressões. Das curtas conversas mantidas, ouvimos várias queixas quanto ao facto de haver pouca ou nenhuma informação em Inglês ou Francês, o que impede a maioria dos estrageiros de ficarem a conhecer mais sobre a história do local. Na Internet pouca informação se encontra, para além da data de construção e da Padroeira. Tudo o resto que conseguimos ficar a saber deveu-se aos residentes de Armação de Pêra e a uma pessoa da paróquia, que amavelmente nos explicou, de forma muito condensada, a história da igreja.

Faria todo o sentido, sendo o Algarve um destino turístico por excelência, que houvesse informação, pelo menos disponibilizada em Inglês, para que quem visita estes locais fique com uma ideia mínima do que está diante dos seus olhos.

João Santos Gomes