FRANCISCO RECEBEU DELEGAÇÃO DO CAMINHO NEOCATECUMENAL

«Tudo na Igreja, nada fora da Igreja», pede o Papa

O Papa recebeu, na última terça-feira, uma delegação do Caminho Neocatecumenal no Auditório Paulo VI, do Vaticano, tendo pedido «docilidade e obediência», com particular atenção à ligação com os bispos de cada diocese.

«Peço docilidade ao Espírito que vos envia, docilidade e obediência a Jesus Cristo na sua Igreja. Tudo na Igreja, nada fora da Igreja. Esta é a espiritualidade que deve sempre acompanhar-nos: pregar Jesus Cristo com a força do Espírito, na Igreja e com a Igreja», indicou, num encontro que teve transmissão “online”. Francisco destacouque é preciso «avançar com o bispo, sempre».

Falando de improviso, o Papa recordou aos presentes a missão que Jesus deu aos seus discípulos: «“Ide, dai testemunho, pregai o Evangelho”. E a partir daquele dia, os apóstolos, os discípulos, o povo, todos partiram com a mesma força que Jesus lhes havia dado».

Francisco reforçou a ideia de que todos são «iguais na fé», vivendo-a «com a modalidade de sua própria cultura ou da cultura do lugar onde a fé foi pregada», acrescentando: «Este trabalho, esta riqueza multicultural do Evangelho que nasce da pregação de Jesus Cristo e se torna cultura, é um pouco a história da Igreja: muitas culturas, mas o mesmo Evangelho. Tantos povos, o mesmo Jesus Cristo».

O Papa desejou que este espírito missionário seja uma «inspiração» para os membros do Caminho Neocatecumenal: «Ide em frente, coragem! Obrigado pela vossa generosidade. Não esqueçais o olhar de Jesus, que enviou cada um de vós a pregar e a obedecer à Igreja. Muito obrigado».

No início da audiência, Kiko Argüello tomou a palavra para saudar o Papa e comunicar os mais recentes avanços, na diocese de Madrid, da causa de canonização de Carmen Hernández, que com ele iniciou o Caminho Neocatecumenal.

Reconhecido pela Igreja Católica, como um itinerário de formação válido para a sociedade e os dias de hoje, o Caminho Neocatecumenal nasceu em Espanha, em 1964.

In ECCLESIA