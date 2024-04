Notre-Dame de Paris prestes a reabrir

A Catedral de Notre-Dame de Paris, gravemente atingida por um incêndio a 15 de Abril de 2019, está a passar por obras de reconstrução que devem permitir a reabertura no próximo dia 7 de Dezembro.

O monsenhor Olivier Ribadeau, arcipreste-reitor da catedral, destaca o «caminho percorrido» na recuperação do edifício e aponta ao futuro.

«A catedral não se parecerá com a que deixámos: a luz da pedra e a beleza das pinturas dar-nos-ão algo de novo, em relação ao que conhecíamos», indica, em entrevista divulgada pelo “site” da Conferência Episcopal Francesa (CEF).

Segundo o responsável, o trabalho desenvolvido no interior da catedral vai resultar em «algo de extremamente belo e poderoso».

«Não fazíamos ideia da força desta arquitectura, que recupera tanto a elevação gótica da catedral como a sua largura. Antes do incêndio, as capelas laterais eram tão escuras que só se via a nave. A catedral ganhou uma nova dimensão», precisa.

O altar foi parcialmente destruído aquando da queda do pináculo e da queda da abóbada, o que levou à decisão de renovar todo o espaço e o mobiliário litúrgico da catedral.

Guillaume Bardet foi o escolhido para conceber cinco peças: «o baptistério à entrada da catedral, o altar no cruzamento dos transeptos, o ambão do lado sul aos pés da Virgem Maria, a cátedra, que voltará à sua antiga posição no pilar norte, e o tabernáculo».

A construção da catedral, de estilo gótico, teve início em 1163 e foi concluída em 1345; no Século XIX foi restaurada pelo arquitecto Viollet-le-Duc.

In ECCLESIA