FIGURAS BÍBLICAS: SÃO JOSÉ – 2

O virtuoso humilde

Nos Evangelhos, José é mencionado como um homem justo e uma pessoa carinhosa que não quer difamar Maria, mesmo quando, num determinado instante, decide dela se divorciar. No entanto, dentro da limitada narrativa de José nos Evangelhos, muito mais pode ser lido nas entrelinhas.

Como podemos traçar o perfil de José a partir das Escrituras? Vamos reconstituir a conversa de Maria com José, após a Anunciação do Anjo.

Maria: «– José, quero dizer-te uma coisa».

José: «– Querida, diz-me, o que se passa?».

Maria: «– Pode não ser o que estás a pensar… Quer dizer, vou dizer uma coisa grave».

José: «– Tão dramático? Tudo o que me dizes é essencial. Levo-as muito a sério e guardo-as no meu coração. Por que desta vez estás tão hesitante?».

Maria: «– Hesitei… porque tinha medo que isto te fizesse infeliz…».

José: «– Ainda temos de ser formais um com o outro? Maria, diz-me depressa!».

Maria: «– Estou grávida!».

José: «– O quê?».

Maria: «– Tenho um bebé no meu ventre».

José: (zangado) «– De quem? Quem é o homem? Nunca me disseste que tinhas outra relação!».

Maria: «– José, acalma-te; eu explico-te».

José: «– Não quero ouvir nada… quem é o homem? Eu acabo com ele».

Maria: «– É o Espírito Santo [Ruah]».

José: «– Ar? Ar santo? Queres que eu acredite nisso?».

Maria: «– Veio um anjo e entregou-me a mensagem».

José: «– Então, também há um anjo?…».

Maria: «– Não sei como te explicar isto».

José: «– Não te dês ao trabalho de me explicar nada… Vão para o vosso lado. Deixa-me ver o que posso fazer».

Depois deste diálogo, os dois poderiam ter-se separado com um humor amargo. Mas José deve ter sido um homem de extremo auto-controlo. Caso contrário, como a maior parte dos homens, teria batido na mulher ou proferido palavras abusivas e teria saído de cena para sempre, por causa da traição e da traição que sofreu. Agora, José regressa a casa… Estava preocupado.

O facto de Maria ter caído em desgraça com outro “namorado” era uma ofensa grave. José deve ter ficado indeciso e sem dormir durante semanas. Certa noite, ao adormecer, sonha que se divorcia de Maria e, assim, salva a face. Isto mostra como é nobre e o seu carácter brilha como ouro! Também significa que a culpa pelo casamento ter falhado em si recairia!

Mas, durante o sono, Deus revela que a criança que vai nascer é o filho de Deus. José deve aceitar Maria, pois a criança nasce pelo poder do Espírito Santo. O plano de Deus era contrário à sua decisão. A obediência de José a Deus revela-se no processo de discernimento. Decidiu obedecer à vontade de Deus, mesmo que esta fosse contrária aos seus planos. Ele era um homem que confiava verdadeiramente em Deus. Um homem com grande discernimento e psicologicamente maduro poderia tomar a difícil decisão de levar Maria e a criança para sua casa.

Provavelmente, José contou várias vezes a Jesus este incidente. Quando se aproximava o momento da cruz, Jesus também consultou e pediu instruções a Seu “Pai” e decidiu seguir a vontade do Pai, como sempre fazia. Jesus pode ter aprendido a obediência com José. A Bíblia faz alusão a este facto ao afirmar que Jesus obedecia aos Seus pais quando vivia em Nazaré (Lucas 2, 52).

O Evangelho menciona o carácter de José em apenas algumas linhas, mas o seu silêncio é profundo, não por ser retraído, mas por uma escolha. Na nossa sociedade, onde as pessoas anseiam por atenção com “selfies” e “likes”, ficar fora da luz como José é suficiente para causar frustração psicológica entre os internautas. O facto de José “ficar nos bastidores” não é apenas uma virtude de humildade, mas uma extraordinária resiliência psicológica e auto-confiança.

Pe. Jijo Kandamkulathy, CMF