EXPOSIÇÃO “MILAGRES EUCARÍSTICOS NO MUNDO” ASSINALA ABERTURA DAS NOVAS INSTALAÇÕES

Novo Centro Diocesano inaugurado por D. Stephen Lee

O bispo de Macau, D. Stephen Lee, benzeu e inaugurou as instalações do novo Centro Diocesano, no passado dia 17 de Junho.

Após a cerimónia da bênção, o prelado presidiu à inauguração da exposição “Milagres Eucarísticos no Mundo” – evento que contou com a presença da directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, e representantes da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude.

A mostra, idealizada e criada pelo Beato Carlo Acutis, encontra-se actualmente encerrada ao público devido aos constrangimentos resultantes da pandemia de Covid-19.

O novo Centro Diocesano, localizado na Rua Formosa (nas traseiras da igreja da Sé Catedral), é constituído por dois edifícios, recentemente remodelados. No seu conjunto albergam várias entidades da Diocese e algumas valências, entre elas o nosso jornal, as Comissões Diocesanas para a Juventude, Formação Catequética, Vida, Família, Educação Católica, Liturgia e Infraestruturas; um salão de exposições, três dormitórios e cantina. Em frente a um dos edifícios do Centro Diocesano encontra-se a sede da Associação Católica Cultural de Macau.

J.M.E.