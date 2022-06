SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI: ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO CONCLUÍDA MAIS CEDO E PROCISSÃO CANCELADA

Confinamento abre tempo para a família

A celebração em Macau da Solenidade do Corpo de Deus resumiu-se, no passado Domingo, às missas do dia – sem a presença dos fiéis – e a um momento de formação e partilha, há muito agendado. Isto porque a procissão de Corpus Christidas 13:00 horas foi cancelada e a adoração ao Santíssimo Sacramento foi dada por concluída às 9:00 horas, quando estava previsto terminar às 14:00 horas.

Dado que o alarme do aparecimento de novos casos de Covid-19 foi accionado nas primeiras horas da madrugada de Domingo, as iniciativas pensadas para sábado, no âmbito da Solenidade do Corpo de Deus, foram realizadas, nomeadamenteo início das “24 horas de Adoração ao Santíssimo Sacramento”, a oração da noite e a pregação.

As missas dominicais em Chinês e Inglês, na Sé Catedral, foram como de costume celebradas pelo bispo D. Stephen Lee e pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, respectivamente, mas dentro da igreja apenas esteve o número mínimo de pessoas essencial para a celebração da Eucaristia.

Sobre os acontecimentos de Domingo, o padre Daniel deu o seu testemunho a’O CLARIM. «A adoração ao Santíssimo Sacramento terminou antes da hora prevista, mas teve uma boa participação. No geral, posso afirmar que as celebrações[da Solenidade do Corpo de Deus]decorreram bem, mesmo com os constrangimentos de Domingo. A procissão, que ia ligar o Colégio de São José à Sé Catedral, já não se realizou e as missas não tiveram a presença dos fiéis, mas foram – como sempre – transmitidas através da Internet», disse o padre Daniel, sublinhando que «a participação ‘online’ foi boa».

O vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa pede aos fiéis que continuem a acompanhar as celebrações eucarísticas pelos canais disponibilizados pela diocese de Macau, mas também que façam uso deste tempo em família para reforçar práticas como o diálogo e a oração: «As igrejas vão continuar fechadas, atendendo ao pedido do Governo. E neste período quais são as orientações da Igreja? São para que as pessoas que costumam participar na Missa continuem a acompanhar a Eucaristia pela Internet, através da Diocese, e que aproveitem este momento em família para rezar, dialogar e descansar».

Para o sacerdote, «este um momento que requer um pouco mais de cuidado, mas é também uma ocasião para as famílias crescerem em espiritualidade, em diálogo e em valores que também são importantes para a nossa fé».

M.C. e J.M.E.