EWTN INICIOU AS TRANSMISSÕES NA TV CABO MACAU A 1 DE JULHO

Evangelho chega a 290 milhões de lares, em 146 países e territórios

A Eternal World Television Network (EWTN) e a TV Cabo Macau apresentaram no início da semana, em conferência de Imprensa conjunta, o canal para a Ásia-Pacífico da EWTN, o maior grupo católico de Comunicação Social do mundo. A EWTN está a ser transmitida na RAEM desde o passado dia 1 de Julho, no canal 28 da TV Cabo, mas o lançamento oficial terá lugar 15 de Agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora e da fundação da EWTN.

A maior rede de televisão católica do planeta vai começar a transmitir para Macau – oficialmente – a partir de 15 de Agosto, foi anunciado na passada segunda-feira pela TV Cabo Macau, numa conferência de Imprensa que trouxe ao território o director de marketing internacional da Eternal World Television Network (EWTN) para a região da Ásia-Pacífico.

A data, lembrou Edwin Lopez durante a conferência de Imprensa, não foi escolhida ao acaso e coincide com o 38º aniversário da fundação do grupo de Comunicação Social, numa garagem do Estado norte-americano do Alabama. «Esperamos poder chegar, através da TV Cabo Macau a um número considerável de católicos que desejem aprofundar a sua fé católica», disse, acrescentando: «A nossa ambição é a de levar a fé católica ao maior número de países e territórios possível».

A EWTN foi fundada em 1981 por iniciativa da Madre Angélica, uma freira claretiana falecida em Março de 2016. A empresa cresceu de forma exponencial ao longo dos últimos 38 anos e é hoje a maior operadora mundial de Comunicação Social do mundo, de matriz católica. Mais de uma dezena de satélites transmitem 24 horas por dia, sete dias por semana, para mais de 290 milhões de lares de 146 países e territórios.

Os canais da EWTN são emitidos em várias línguas e integram também a oferta de mais de seis mil operadoras de televisão, seja por cabo, seja por difusão digital. Entre as plataformas que oferecem os canais da Eternal World Television Network estão a Apple TV, a ROKU ou a Amazon Fire.

A acção da EWTN estende-se à imprensa e às ondas hertzianas, com o grupo a oferecer serviços noticiosos através de meios como o National Catholic Register, a Catholic News Agency ou a plataforma digital “Church Pop”. Os serviços radiofónicos da EWTN são transmitidos através da SIRIUS/XM, da iHeart Rádio, de uma estação de ondas curtas com abrangência global, e também de mais de meio milhar de parceiros dentro e fora das fronteiras dos Estados Unidos.

Na conferência de Imprensa conduzida esta semana em Macau, para além de Edwin Lopez, participaram José Miguel Encarnação, editor d’O CLARIM; correspondente do programa de rádio e televisão “Igreja no Mundo”, produzido pela delegação portuguesa da Fundação Pontifícia AIS; e cooperador da EWTN para Macau; e John Chiang, director comercial da TV Cabo Macau. Este último revelou que para além da EWTN a TV Cabo vai começar a transmitir novos canais japoneses e inclusivamente alguns da Turquia. A empresa está ainda a considerar a possibilidade de poder vir a transmitir conteúdos através de serviços “over the top”, nome pelo qual é conhecida a transmissão de serviços de áudio e vídeo pela Internet.

Marco Carvalho