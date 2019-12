Estudantes timorenses participaram na Missa da Sé Catedral

PAPA ADVERTIU PARA PERIGOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ADEUS À TAILÂNDIA

A Tailândia está entre os cinco países do mundo onde mais se consome Internet. De acordo com vários estudos, os tailandeses passam em média mais de nove horas por dia ligados à rede. A tendência não deixou Francisco indiferente.

Numa jornada dedicada quase que por inteiro à juventude, o Papa sublinhou na homilia que fez na catedral da Assunção a importância de os jovens se manterem alerta perante os riscos associados à utilização desmesurada das novas tecnologias. «Os rápidos avanços tecnológicos podem levar ao aumento do consumismo e do materialismo», defendeu, perante quase dois milhares de fiéis, tendo acrescentado: «Podemos ficar desconcertados com as vozes deste mundo que competem pela nossa atenção. Eventualmente elas acabam por se esvaziar, sem nada para oferecer».

O Papa rematou a homilia com um novo apelo aos jovens católicos, a quem convidou a permanecerem arraigados na fé que lhes foi transmitida pela família. «Queridos jovens, vocês são uma nova geração, com novas esperanças, sonhos e interrogações. Convido-os a manter viva a alegria, arraigados em Cristo. Vamos ao encontro do Senhor, que vem. Não tenham medo do futuro e não desanimem. O Senhor aguarda-vos para preparar e celebrar o banquete no seu Reino», proclamou Francisco.

TIMOR-LESTE PRESENTE

O apelo do Santo Padre foi particularmente bem acolhido por um grupo de pouco mais de uma dezena de jovens timorenses que assistiram à Eucaristia no exterior da catedral da Assunção. Alunos da universidade homónima, os jovens receberam bolsas de estudo do Governo de Timor-Leste para frequentarem licenciaturas em domínios tão diferentes como Arquitectura e Biotecnologia, e não quiseram desperdiçar a oportunidade de ver o Sumo Pontífice em pessoa. «A primeira coisa que me ocorre dizer é que esta é uma oportunidade única. Timor-Leste está muito longe da Europa e esta deslocação à Tailândia é um momento incrível para o ver em pessoa. Sendo católico, sinto que esta ocasião vai reforçar a minha fé. Vai ajudar-me a tornar-me ainda mais fiel à Igreja Católica», disse Alexandre Soares a’O CLARIM.

Segundo este estudante, o Catolicismo continua a ser muito importante em Timor-Leste. «Quando os timorenses lutaram para recuperar a independência, não lutaram apenas com o propósito de libertar a nossa nação, mas também pelo direito a manter a nossa fé e a nossa religião. A religião também foi um aspecto importante da nossa luta», acentuou o jovem, que se encontra em Banguecoque a estudar Arquitectura.

Visivelmente emocionada, Claudia Ximenes afirmou que a visita do Papa à capital tailandesa permitiu-lhe cumprir um sonho. Estudante de Biotecnologia na Universidade da Assunção, a jovem referiu o carácter universal da mensagem de Francisco: «Todos sabemos que o Papa é um homem de paz. Espero que esta visita ajude as pessoas a compreender que todos precisamos de paz e que este é um valor que é partilhado por todos, independentemente da raça ou da religião. Esta é uma mensagem verdadeiramente importante».

Marco Carvalho