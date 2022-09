CARDEAL D. TOLENTINO MENDONÇA

Papa nomeia português para prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação

O Papa nomeou, na segunda-feira, o cardeal português D. José Tolentino Mendonça como prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação, informou o Vaticano. O responsável, de 56 anos, deixa o cargo de Bibliotecário e Arquivista da Santa Sé, que assumiu em 2018.

O Dicastério para a Cultura e a Educação é um novo organismo, que surge da reforma da Cúria Romana, assumindo as missões anteriormente confiadas à Congregação para a Educação Católica e ao Conselho Pontifício para a Cultura.

O Dicastério dedica-se à promoção da Cultura (animação pastoral e valorização do património cultural), bem como da Educação (desenvolvimento dos princípios fundamentais da educação, com referência às escolas, institutos superiores de estudos e pesquisas católicos e eclesiásticos), sendo competente no que respeita aos apelos hierárquicos em tais matérias.

In ECCLESIA