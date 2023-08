Uma peregrinação contínua, de Lisboa a São Petersburgo

Entre 23 e 27 de Agosto decorrerá em São Petersburgo a décima edição do “Encontro da Juventude Russa”, evento concebido, este ano, como uma extensão da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, e que reunirá cerca de quatrocentas pessoas, entre participantes e organizadores. Pretendem estes que seja uma “peregrinação contínua” com origem em Lisboa e São Petersburgo como destino, e que daí chegue, como refere a notícia divulgada pela agência FIDES, “a cada uma das pequenas comunidades católicas espalhadas pelo território da Federação Russa, para que ninguém, onde quer que esteja, seja deixado para trás”. Será ainda uma oportunidade para um “diálogo à distância” entre os jovens católicos russos e o Papa Francisco.

Apesar do peculiar momento histórico que atravessamos e da extrema dificuldade dos cidadãos russos em obter vistos para a União Europeia, a capital portuguesa receberá uma delegação de dezoito católicos russos, chefiada pelo padre Markus Nowotny, responsável pelas actividades de formação e ecónomo do Seminário Católico de São Petersburgo. Esta será, digamos, a primeira etapa do “Encontro da Juventude Russa” e o padre Markus contará posteriormente aos participantes desse evento a sua experiência durante a Jornada Mundial da Juventude.

A Igreja Católica na Rússia responde assim às necessidades de todos os seus fiéis, que maioritariamente, e pela razão atrás explicitada, não poderão estar presentes em Lisboa; e garante desde já o evento mais esperado no palco de São Petersburgo no final do próximo mês: uma transmissão “ao vivo” com o Papa Francisco. Como parte da terceira etapa desta “peregrinação contínua”, os seus participantes regressarão às respectivas comunidades, disseminadas pelo vasto território da Rússia, para compartilhar o que viveram no final de Agosto. Quanto aos dezoito jovens que têm o privilégio de se deslocar a Portugal, desses, espera-se, é claro, o relato das suas experiências em Lisboa.

No dia do “Encontro da Juventude Russa”, a antes da alocução virtual do Papa Francisco, os jovens participantes viverão momentos de reflexão que terão como tema a citação escolhida por Sua Santidade como mote para a JMJ em Portugal: “Maria preparou-se e partiu à pressa” (Lc., 1, 39). A catequese, baseada nos materiais de trabalho distribuídos para a presença russa em Lisboa, “contará com a participação activa dos jovens divididos em grupos de cerca de trinta indivíduos espalhados pelas várias paróquias de São Petersburgo”, cidade que conta actualmente com oito locais de culto católico. Uma vez que o tema do evento está ligado ao episódio evangélico da visita de Maria à prima Isabel, a peregrinação dos participantes começa na paróquia da Visitação de Maria, “com o serviço de abertura e uma noite introdutória”. As tardes de cada um desses dias incluem visitas às várias paróquias católicas da cidade e a celebração da Santa Missa. Para as noites está previsto um variado programa, “no qual momentos de celebração comunitária se alternarão com momentos de oração pessoal e comunitária”. Os jovens, provenientes das quatro dioceses da província eclesiástica da Igreja Católica na Rússia e de 54 cidades da Federação Russa – à semelhança do que acontece em Lisboa durante a JMJ –, serão acolhidos pelas paróquias e famílias católicas de São Petersburgo.

No decorrer do encontro virtual com o Papa Francisco, alguns testemunhos de jovens católicos da Rússia precederão as suas reflexões. E no último dia, “após um momento de síntese sumária do evento”, a missa de encerramento indicará aos jovens “o início da missão de testemunho” nas suas próprias paróquias e cidades de origem. “O principal objectivo deste tipo de evento é, sem dúvida, dar a oportunidade de ver crescer a fé, a pertença eclesial e o compromisso com a missão à qual se é chamado”, explicou à FIDES uma das organizadoras do evento, Oksana Pimenova, directora do Instituto de São Tomás, em Moscovo, e também responsável pelas actividades juvenis na arquidiocese da Mãe de Deus. “As jovens gerações – continuou ela – são chamadas a contribuir para a renovação das suas comunidades de origem segundo o seu estilo de vida”.

A província eclesiástica da Igreja Católica na Rússia é composta pela arquidiocese da Mãe de Deus em Moscovo e as suas três dioceses sufragâneas: a diocese de São Clemente em Saratov, a diocese de São José em Irkutsk e a diocese da Transfiguração em Novosibirsk. Como os católicos na Federação Russa representam menos de um por cento da população total, eles tendem a ser comunidades pequenas ou muito pequenas, que às vezes vêem a presença de um padre apenas muito raramente durante o ano.

Não há informações precisas sobre o número total de católicos na Rússia. Segundo uma declaração recente à agência de notícias RIA NOVOSTI do arcebispo D. Paolo Pezzi, que chefia a arquidiocese da Mãe de Deus desde 2007, o número de católicos baptizados no País é inferior a um milhão.

Joaquim Magalhães de Castro