TESTEMUNHO QUANDO SE ADENSA O CONFLITO ISRAELO-ÁRABE NO MÉDIO ORIENTE

Peregrinação à Terra Santa

Fazer uma peregrinação à Terra Santa era um sonho antigo, que por várias razões só há pouco tempo foi possível tornar realidade.

Éramos um grupo de cinquenta pessoas, de diferentes idades, orientado pelo padre Miguel Cabral, do Oratório de São Josemaría. Muitos não nos conhecíamos antes, mas rapidamente parecíamos uma família, todos dispostos a ajudar quem precisasse nas caminhadas, subidas e descidas.

Foi uma vivência inesquecível. Partilharei alguns momentos mais marcantes. Em Nazaré visitámos a Basílica da Anunciação. Como não ficar profundamente comovida ao estar no sítio onde Cristo Encarnou e se fez homem no seio puríssimo da Virgem Maria. HIC VERBUM CARO FACTUM EST. Deus fez-se homem, igual a nós, excepto no pecado. E como não continuar comovidos, quando descemos e podemos rezar na gruta onde Jesus nasceu. Ali, numa gruta escavada na rocha, fria. Como não recordar comovida os olhares, as carícias dadas por Nossa Senhora e São José àquele Menino que era o seu Deus. Na solidão da noite os Anjos cantavam Glória a Deus nas alturas e Paz na terra a todos os homens. Destes, só os pastores, avisados pelos Anjos, chegam para adorar o Menino. Os mais humildes de todos os habitantes de Jerusalém trazem leite, mel, o que tiverem de melhor. Prostram-se perante o Messias Anunciado pelos profetas, oram e fazem companhia a Maria e José. Estranharão a pobreza e desconforto do lugar onde o Salvador do Mundo nasce.

Nunca mais esquecerei aquela gruta, a pobreza e o incómodo que sofreu a Sagrada Família. Mas que Alegria ao saber que o Messias estava ali. Era este Menino, necessitado de todos os cuidados de um recém-nascido, que era o seu Deus. Fomos ao mar da Galileia, que estava muito calmo. Andámos de barco e naquele silêncio era fácil imaginar a voz potente do Senhor. Aí pregou às multidões, que o escutariam atentamente, alimentou-os com pães e peixes, acalmou a tempestade, fez a pesca milagrosa. Fortaleceu a Fé dos discípulos e mostrou-se atento às necessidades materiais e espirituais de todos. Ali, junto do lago estava Cafarnaum onde o Senhor pregou e fez tantos milagres. Em Caná da Galileia, vimos uma réplica de uma talha de pedra onde o Senhor fez o primeiro milagre. Mais uma vez vem à memória a intervenção de Nossa Senhora e a obediência dos servos que encheram as talhas até cima.

Fortalece-se a Fé dos Apóstolos e também a nossa. Renovamos comovidos as promessas matrimoniais e confiamos na protecção de Nossa Senhora nas nossas necessidades. No rio Jordão renovamos as promessas do nosso baptismo, no lugar onde Cristo foi baptizado. Alguns não resistiram a trazer um pouco daquela água para futuros baptismos. No Cenáculo é impossível não ter presente que aí o Senhor institui a Eucaristia, depois de lavar os pés dos Apóstolos, ensinando-nos a servir. Aí apareceu mais tarde aos onze apóstolos, fortalecendo a sua fé na Ressurreição e será aí que mais tarde receberão o Espírito Santo e fundara a Sua Igreja dando o primado a São Pedro. É impossível esquecer a riqueza e simbolismo daquele lugar.

É impossível não referir às ruas de Jerusalém que o Senhor percorreu. A Via Sacra depois da Agonia. Relembra-se o sofrimento do Senhor pelos nossos pecados na Pedra da Agonia, e debaixo de uma daquelas oliveiras milenárias. Anda o Senhor pelas ruelas de Jerusalém, percorre aqueles caminhos e nós com Ele. Lembramo-nos de como foi abandonado pelos discípulos e se abraçou à Cruz depois de um julgamento iníquo. Carrega com os pecados de todos os homens e cai três vezes, até ser crucificado. Queremos acompanha-Lo como Sua Mãe, São João e as Santas mulheres.

No Santo Sepulcro beijamos com devoção a pedra da unção por Nicodemos e José de Arimateia e sentimos a Alegria da ressurreição. Cristo ressuscitou e apareceu aos Apóstolos para confirmar que está e continua vivo nos nossos sacrários a acompanhar e chamar a Si todos os homens. Terminamos a visita no Saxum Center, um centro multimédia, pertencente ao Opus Dei, que pretende ajudar os peregrinos que chegam à Terra Santa e desenvolve inúmeras actividades.

Neste fim da viagem tivemos um excelente resumo virtual das verdades da nossa fé, desde Abraão até ao Início da pregação dos Apóstolos. Haveria muito mais para contar e partilhar.

Virgínia Magriço