Dois mil anos de encontros com Cristo, em triângulo de esperança

Cada um dos muitos milhões de baptizados na água e no Espírito, neste Ano do Jubileu, vai ser procurado por Cristo para um encontro personalizado, a dois, de portas abertas para todos. Portas físicas do Jubileu da Incarnação de Jesus que se abrem pelo mundo para os encontros. De 8 a 25 de Janeiro, o oitavário de oração pela unidade dos cristãos vai gritar para 2,4 mil milhões (uma em cada três pessoas) a questão: “Crês nisso? Rezas e vives o Credo da fé cristã do Concílio Ecuménico de Niceia (Turquia), reunido há mil e 700 anos?”. No teu encontro com Cristo responderás que O amas porque foi crucificado por amor a ti e a todos, e ressuscitou.

Desde há dois mil anos, os encontros pessoais com Jesus não cessam de dar identidade cristã a sucessivos milhões de pessoas pelas sementes de fé do Baptismo e pelo sim de confiança, e esperança n’Ele. Quantos encontros espantosos registados e documentados na História! E maravilhosos, que alguns historiadores e literatos, sabe-se lá porquê, preferem ignorar para divulgar os desencontros e esquivar-se a dar notícia dos renascidos que nas peregrinações da esperança aceitaram ser amados por Cristo e passaram, também, a fazer bem aos pequenos, pobres e doentes. Seria tentativa impossível fazer a lista dos mais conhecidos que passaram por um encontro recíproco de nascer de novo pelo Espírito como Jesus desafiou Nicodemos. Lembremos alguns: Pedro, Saulo (da Festa de dia 25), Inácio de Antioquia, Bento de Núrcia, Francisco de Assis, Catarina de Sena, Inácio de Loyola, Teresa de Ávila, João da Cruz, Carlo Acutis… E durante o Jubileu muitos de fora das fronteiras cristãs procurarão também esperança robusta para a sua vida.

Milhões de cristãos pelo Baptismo e desejo alimentam-se do encontro coração-a-coração com Jesus e da escuta da sua Palavra, como o Pai pediu no Monte Tabor: «Este é o meu Filho muito amado, escutai-O». E o Papa Francisco lembra o Salmo 119: «Espero na tua Palavra». «É um grito de esperança: o homem, no momento da angústia, da tribulação, do não-sentido, clama a Deus e põe nele toda a sua esperança». E Deus revela-se e ama a todos.

Permitam que diga duas palavras do encontro de São João de Deus com Jesus em Granada, na Festa de São Sebastião. Um encontro de duas pessoas, preparado por João de Ávila, entre João de Deus e Jesus. Para João foi uma surpresa. Após o sermão de 20 de Janeiro de 1538, João corre pelas ruas a gritar por misericórdia: «– Senhor, misericórdia!». Um ego a tornar-se indigente. Dá livros e roupa; e pede o que sente precisar, perdão; penitencia-se como pecador e pede a pena do castigo. Só pode ser louco, pensam os alheios ao seu encontro de renascido. Não entendendo, alguns rapazes divertem-se com ele. Os compadecidos levam-no ao pregador que já vivia a experiência do encontro pessoal com Cristo e entendia que João vivia a louca sabedoria por Cristo, como Saulo após o encontro à porta de Damasco. Alguns compadecidos convenceram-se que João precisava era dos cuidados do Hospital e não da hospitalidade misericordiosa de Cristo.

Se era pecador-doente a cura estava nas chicotadas, a horas certas. Tudo isto é histórico. E João, (qual loucura?), sabe que é pecador e queixa-se, não dos maus-tratos que recebe, mas dos feitos aos companheiros, “meus irmãos”. João de Ávila sabe do que ele precisa e manda-lhe um padre amigo para lhe assegurar a misericórdia de Deus. João encontra paz e Cristo que o ama, e cuida dos companheiros e reza: “Senhor, que eu possa ter um hospital em que assista estes doentes, meus irmãos, como eles precisam” (F. Castro, 1985, capítulo VII).

Deus era muito bom hospitaleiro para ele, pecador. Porque não ser ele bom hospitaleiro com os outros? Passadas semanas, pediu alta e saiu com atestado de “cura”. Após muita oração a Nossa Senhora em Guadalupe e na catedral de Granada, João descobre como irmãos os miseráveis a morrer nas ruas. Vejam: vivia em Granada há tempos e não os via, porque ainda não tinha vivido o toque do encontro da luz de Cristo. Como só agora os vê? Porque o Senhor é bom para com ele, aquece-o com o seu perdão e amor, já vê os seus irmãos com o coração. Acolhido pelo Pai misericordioso, fica curado por Jesus Cristo, é um ferido curado que cura; recebe o dom de hospitalidade divina e agradece-a a acolher os desesperançados da rua. Recebeu a revelação de que os pobres, doentes, miseráveis e pecadores a quem ama, perdoa e faz o bem, são seus irmãos.

Vive um triângulo de hospitalidade: Jesus que deu vida por ele, ele a agradecer como hospitaleiro; e todos, a quem pede: «– Fazei o bem a vós mesmos», oferecei bens e serviço aos mais frágeis. Que maravilhoso encontro feito triângulo de recebe-e-dá hospitalidade, chamada Ordem e Família de São João de Deus que “muda a vida das pessoas que começam a ser cristãs”, escreve Bento XVI, tendo como referências: “As Cartas do Santo” (1544-1550); os “Documentos do Pleyto”, 1572; “Vida do Santo por Francisco de Castro”, 1585; Gomez-Moreno, “San Juan de Dios. Primícias históricas suyas, Dispuestas y comentadas” (Madrid, 1950).

Pe. Aires Gameiro

Membro da Ordem Hospitaleira de São João de Deus