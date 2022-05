DIOCESE DE MACAU CELEBROU A FESTA LITÚRGICA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA DOS CRISTÃOS

A Unidade começa nos fiéis

A Igreja Católica em Macau uniu-se mais uma vez à Igreja universal para celebrar a Festa Litúrgica de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos.

Na passada terça-feira, dia 24 de Maio, a igreja da Sé Catedral, assim como as restantes paróquias da Diocese, celebraram uma das mais populares festas litúrgicas à volta do globo.

Para os católicos chineses também esta data é especial, uma vez que desde 2007 é dedicada à oração pela Igreja na China, por iniciativa do Papa Bento XVI.

Presidido pelo padre Cyril Law, o momento de oração na Sá Catedral incluiu Adoração ao Santíssimo Sacramento, Vésperas, intervenção do celebrante e reza do Terço e da Oração a Nossa Senhora de Sheshan.

Poucos segundos após as 20:00 horas, o padre Cyril Law dirigiu-se ao sacrário de onde retirou a hóstia consagrada e colocou no ostensório. Ao mesmo tempo, dois acólitos seguravam o turíbulo. Seguiu-se um período de adoração, por vezes interrompido por breves orações e rezou-se a oração das Vésperas.

Do ambão, o padre Cyril Law dirigiu-se à Assembleia, no meio da qual se encontrava o bispo D. Stephen Lee. Perante cerca de setenta fiéis, o sacerdote lembrou a Igreja na China, pediu que todos se comprometessem em ajudar a diocese de Macau e que confiassem na Eucaristia – «um milagre», nas suas palavras –, pois só assim se garante a unidade da Igreja.

A concluir, fez referência aos vários títulos (invocações) atribuídos a Maria, muitos deles fruto das características culturais, sociais e económicas dos países e regiões onde o Catolicismo está fortemente enraizado.

O momento de oração havia de terminar com reza do Terço e da Oração a Nossa Senhora de Sheshan, esta última composta pelo Papa Bento XVI, em 2008. O CLARIMreproduz o primeiro e o último parágrafo: “Virgem Santíssima, Mãe do Verbo encarnado e Mãe nossa, venerada com o título de «Auxílio dos cristãos» no Santuário de Sheshan, para o qual, com devoto afecto, levanta os olhos toda a Igreja que está na China, vimos hoje junto de Vós implorar a vossa protecção. Lançai o vosso olhar sobre o Povo de Deus e guiai-o com solicitude materna pelos caminhos da verdade e do amor, para que, em todas as circunstâncias, seja fermento de harmoniosa convivência entre todos os cidadãos.

Nossa Senhora de Sheshan, sustentai o empenho de quantos na China continuam, no meio das canseiras diárias, a crer, a esperar, a amar, para que nunca temam falar de Jesus ao mundo e do mundo a Jesus. Na imagem que encima o Santuário, levantais ao alto o vosso Filho, apresentando-O ao mundo com os braços abertos em gesto de amor. Ajudai os católicos a serem sempre testemunhas credíveis deste amor, mantendo-se unidos à rocha de Pedro sobre a qual está construída a Igreja. Mãe da China e da Ásia, rogai por nós agora e sempre. Amém”.

Oração na íntegra em: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/prayers/documents/hf_ben-xvi_20080515_prayer-sheshan.html

José Miguel Encarnação