FESTA DA ASCENSÃO DO SENHOR CELEBRA-SE ESTE DOMINGO (29 DE MAIO)

Colecta especial em Macau para financiar a Comunicação Social Católica

As paróquias de Macau vão efectuar uma colecta especial nas missas deste Domingo, 29 de Maio, com o objectivo de ajudar a financiar os Meios de Comunicação Social da Igreja Católica a nível mundial. «No próximo dia 29 de Maio, a Igreja celebra a Festa da Ascensão do Senhor. Nesse mesmo dia, a Igreja celebra o 56.º Dia Mundial das Comunicações Sociais, sendo que todas as colectas serão dedicadas aos Meios de Comunicação da Igreja espalhados pelo mundo», disse o padre Daniel Ribeiro, no final da missa das 11:00 horas do passado Domingo, na Sé Catedral.

O vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa lembrou também a festa litúrgica de Nossa Senhora Auxiliadora (ver artigo nesta página), que todos os anos se celebra a 24 de Maio.

Também na mesma ocasião, o padre Daniel Ribeiro afirmou que «no próximo dia 28 de Maio [amanhã]– o último sábado do mês –, como de costume, depois da missa na igreja de em São Domingos haverá adoração ao Santíssimo Sacramento e formação destinada aos fiéis». «Estão todos convidados!», sublinhou.

A terminar os comunicados, o sacerdote enviou «cumprimentos para a Senhora Dona Helena San Gil», que se encontrava «a assistir, em directo, à missa dominical» pelo Canal Macau da TDM. «A Senhora Dona Helena completa hoje cem anos de idade. Enviamos-lhe os nossos parabéns e os nosso cumprimentos. Rezemos pela Senhora Dona Helena», concluiu.

J.M.E.