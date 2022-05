DIOCESE CELEBRA HOJE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

De Macau, uma fé corre o mundo

A diocese de Macau celebra hoje, 13 de Maio, a Festa de Nossa Senhora de Fátima, cumprindo mais uma vez a tradição iniciada no território em 1929.

Para as 8:00 horas da manhã está agendada Missa, em Chinês, na igreja de São Domingos. Ao início da tarde, pelas 15:00 horas, há reza do Terço, em Chinês e Português, sendo posteriormente celebrada, às 16:00 horas, pelo bispo D. Stephen Lee, a Missa da Festa, igualmente em Chinês e Português. Segue-se a Peregrinação de carro até à Ermida da Penha.

Uma vez completado o percurso automóvel, haverá reza do Terço em Chinês, Português e Inglês.

As celebrações terminam às 19:00 horas com Adoração ao Santíssimo e Consagração a Nossa Senhora de Fátima; e Benção de toda a população de Macau por D. Stephen Lee.

Todas as actividades do dia serão transmitidas em directo, via “online”, pelo Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS).

Entre o passado dia 4 de Maio e ontem, realizou-se uma Novena por Nossa Senhora de Fátima, na igreja de São Domingos, que culminou com um período de duas horas reservado à Adoração do Santíssimo.

Desde o início da pandemia que a diocese de Macau tem vindo a cancelar ou a redimensionar as procissões religiosas, sendo estas limitadas em termos de espaço físico e número de participantes.

Dadas as actuais circunstâncias, para além de participarem nas missas, a Diocese tem incentivado os fiéis a rezarem e a aprofundarem os seus conhecimentos bíblicos, como forma de se manterem igualmente ligados ao dia-a-dia da Igreja em Macau, o que para muito também vêm contribuindo as transmissões “online” asseguradas pelo CDMCS das diferentes actividades religiosas organizadas pelas nove paróquias locais.

D. EDGAR PEÑA PARRA PRESIDE A CELEBRAÇÕES EM FÁTIMA –“A Peregrinação Internacional Aniversária de Maio, presidida pelo substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, o arcebispo D. Edgar Peña Parra, marca o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de Verão, como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé”, informa a página oficial do Santuário de Fátima, esclarecendo que “nos últimos dois anos, devido à pandemia, não foi possível oferecer estes dois serviços por razões sanitárias, sendo que este ano, mantendo alguma prudência como o uso da máscara no posto de socorros e no lava-pés, o Santuário e o seu grupo de voluntários já acolherá estes dois grupos de peregrinos”.

Segundo o portal www.fátima.pt, até ao passado dia 7 de Maio já se haviam inscrito 36 grupos de Portugal e outros provenientes de dezassete países.

Também a provar um certo regresso à normalidade, para além da Missa dos doentes e da Vigília na noite de 12 para 13 de Maio, serão novamente realizadas as Procissões das Velas e do Adeus.

Nos próximos meses, o Corpo Nacional de Escutas (CNE), do qual faz parte o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac), irá “prestar auxílio aos peregrinos, sobretudo durante os fins-de-semana e nos dias 12 e 13 de Maio a Outubro”.

“O arcebispo D. Edgar Peña Parra, de 62 anos, é diplomata da Santa Sé desde 1993. De origem venezuelana, é o actual substituto da Secretaria de Estado. Serviu como núncio apostólico no Paquistão, entre 2011 e 2014; e em Moçambique, de 2014 a 2018”, conclui a nota publicada pelo Santuário de Fátima.

Todas as celebrações terão transmissão em directo em www.fatima.pt.

José Miguel Encarnação

com Santuário de Fátima