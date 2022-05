NOVA DOAÇÃO A CAMINHO DE MACAU, REVELOU O REITOR STEPHEN MORGAN

USJ recebe acervo bibliográfico de Seminário inglês

O espólio da Universidade de São José foi recentemente enriquecido com mais de 25 mil novos livros, provenientes da biblioteca do Seminário de Saint John, em Wonersh, no Reino Unido. Os volumes, que chegaram no passado fim-de-semana a Macau, embalados em mais de oitocentos caixotes, vão ser distribuídos pelos vários polos da USJ, ajudando a transformar a instituição num dos maiores centros de estudos religiosos da Ásia Oriental.

De uma assentada, a Universidade de São José (USJ) triplicou o número de livros sobre Teologia, Filosofia, Direito Canónico, História da Igreja, Arte e Arquitectura, que disponibiliza a professores e alunos. A instituição de Ensino Superior recebeu recentemente mais de 25 mil volumes que integravam a biblioteca do Seminário de St. John, em Wonersh, no Sul de Inglaterra.

O Seminário foi durante mais de um século um dos mais importantes centros de formação de novos sacerdotes do Reino Unido, mas a crise de vocações determinou o seu encerramento a 3 de Julho do ano passado. Os ecos da decisão, que causou alarme nos círculos católicos britânicos, fizeram-se ouvir em Macau e levaram os responsáveis pela Universidade de São José a avançar com um pedido inédito. «O Seminário de Saint John fica situado perto da minha diocese de origem e quando me disseram que ia fechar escrevi ao presidente do Conselho de Curadores do Seminário, o arcebispo D. John Wilson, de Southwark – que conheço já há muitos anos –, e perguntei-lhe se tinham alguns planos para a biblioteca. E caso não tivessem, se consideravam a possibilidade de a doar à USJ para apoiar o nosso trabalho na formação e educação de sacerdotes, de religiosas e de leigos, e o esforço desenvolvido pela Igreja nesta parte do mundo», explicou a’O CLARIMo reitor da USJ, diácono Stephen Morgan.

Com esta doação a Universidade de São José passa a dispor de um acervo especializado com mais de 35 mil obras no domínio dos estudos religiosos e filosóficos. Para as próximas semanas está prevista «uma segunda doação substancial», passando a Universidade a albergar o maior e mais actual repositório de estudos religiosos da Ásia Oriental.

«Esta doação[feita pelo Seminário de Saint John]é extremamente importante para nós. Significa que ficaremos com uma colecção de mais de 35 mil livros que abordam áreas como Teologia, Filosofia, Direito Canónico, História da Igreja, Arte e Arquitectura», referiu Stephen Morgan, acrescentando: «Graças a uma outra doação substancial de livros, que está neste momento a caminho e nos foi enviada pela Província Jesuíta do Nordeste dos Estados Unidos, vamos passar a ter a maior e mais actualizada colecção de estudos religiosos em língua inglesa da Ásia Oriental. O Inglês tornou-se, na prática, uma língua franca entre os académicos, em particular no campo dos Estudos Religiosos e da Filosofia, o que significa que a biblioteca da Universidade de São José vai passar a ser um recurso valiosíssimo não apenas para os nossos estudantes e para os nossos professores, mas para os académicos e investigadores desta região».

Dada a natureza das matérias abordadas pelas publicações, os livros serão incorporados na biblioteca da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ.

