DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS CELEBRADO EM MACAU

D. Stephen Lee instrui jovens a cuidar dos mais velhos

No âmbito do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrado pela Igreja Católica no último Domingo, 24 de Julho, o bispo D. Stephen Lee concedeu uma indulgência plena a todos os fiéis que se “arrependessem sinceramente dos seus pecados, renunciassem aos pecados, rezassem pelas intenções do Santo Papa, participassem na missa online e fizessem uma comunhão espiritual, ou acompanhassem os idosos da sua família que tivessem o desejo de se confessarem, assim que lhes fosse permitido”, pode ler-se num comunicado emitido pelo Paço Episcopal.

A indulgência plena foi anunciada pela Santa Sé para ser concedida no dia 24 de Junho, mas dada a actual situação pandémica em Macau o bispo D. Stephen Lee decidiu estender o prazo até ao final do Verão, tendo introduzido novas disposições. “Devido à situação da epidemia em Macau, adaptei e sumarizei as orientações pastorais do Dicastério Sé nos seguintes pontos, para reflexão de todos e para que os fiéis possam colocar em prática, durante as férias de Verão”, começa por escrever o prelado, enumerando de seguida: “Os jovens podem reservar um tempo para conversar com os mais velhos todos os dias; dar-lhes um presente que eles gostem e tirar uma foto para recordação; e também publicar fotos nas redes sociais e mostrá-las aos mais velhos”.

Ainda em relação ao Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, D. Stephen Lee dita que os jovens deverão “incentivar a ajudar e acompanhar os idosos a participar nas Missas Dominicais, transmitidas Online; enviar a mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos do Santo Papa e convidá-los a reflectir juntos”, para além de “dizer aos idosos que o Papa está a rezar por eles neste dia. Depois desta celebração, a família deverá reunir-se para compartilhar a experiência vivida neste dia e partilhar a experiência nas redes sociais para promover a importância do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos”.

No mesmo comunicado, o bispo de Macau pede aos “aos fiéis que leiam, meditem e promovam a Mensagem deste ano do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e a sua catequese das quartas-feiras sobre o tema dos idosos, que teve início em Fevereiro”. “Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Ternura, que faça de todos nós dignos artífices da revolução da ternura para, juntos, libertarmos o mundo da sombra da solidão e do demónio da guerra” afirma ainda.

As confissões têm lugar, todos os dias, na igreja da Sé Catedral, entre as 7:30 e as 8:30 horas da manhã, em Chinês; e das 17:00 às 18:00 horas, em Português e Inglês.

J.M.E.