DIA DO AUTOR PORTUGUÊS (22 DE MAIO)

Sentido único da existência

No dia 22 de Maio, todos os autores portugueses, nas diferentes áreas artísticas, estão de parabéns. Na sociedade actual, caracterizada pelo materialismo, o autor, um produtor de ideias, não costuma receber o crédito que merece. Foi com o propósito de homenagear o autor português e destacar a sua importância no desenvolvimento da cultura e do bem-estar da comunidade, que se criou esta data em 1982. Este dia assinala igualmente o aniversário da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

Para celebrar esta efeméride, elegi um pequeno livro recentemente publicado pela Editora Paulinas: “Hino da Alegria”, de Fátima Passos.

Numa cadência de ideias sublimemente entrelaçadas com imagens de colorida esperança, ao lê-lo somos serenamente impelidos a contemplar e fruir um presente onde a nossa essência se plasma, dele recolhendo o sentido único da existência.

A vida no ser perpétuo é premente de felicidade, condição “sine qua non”, para que o vazio circundante não nos aglutine e ofusque.

A Beleza, a Verdade e o Bem não são uma quimera, mas um Horizonte a conquistar. O Homem, um ser criado para algo mais, num misto de contemplação e acção, almeja conquistar a Paz e o Amor que o mundo teima em lhe negar.

Numa breve mas profunda reflexão, com nuances poéticas, a autora ajuda-nos a atravessar o deserto a caminho da terra prometida, o Arco-Íris onde a Luz dissipa para sempre a aridez e o cinzento do percurso duma vida.

Susana Mexia

Professora