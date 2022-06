DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA: ENTRE COVA DA IRIA, MACAU E WILTZ

Quando o Domingo da Ascensão é Dia de Fátima

Conhecem os leitores d’O CLARIM, temos quase a certeza, os dois monumentos/vias-sacras com a imagem de Nossa Senhora nas rotundas da Taipa e de Coloane – a primeira encontra-se localizada no acesso à Ponte Nobre de Carvalho e a segunda no final do istmo entre as ilhas da Taipa e de Coloane. Pois bem, neste caso não se trata de uma estrutura semelhante, mas o seu desenho fez-me lembrar os referidos dois “altares” dedicados a Nossa Senhora em Macau. Mas vamos por partes:

O Dia da Ascensão é feriado para a toda a população do Luxemburgo; muitos aproveitam para estar em família, sendo que em certas vilas e cidades é assinalado de forma mais formal e religiosa. Este ano recaiu no dia 26 de Maio.

De acordo com os ensinamentos cristãos, trata-se do dia em que ocorreu o último encontro de Jesus com os Seus discípulos. Jesus anunciou que em breve iriam receber “força”, “a (força) do Espírito Santo”. Referiu, pois, o Pentecostes, que viria a manifestar-se alguns dias depois – a descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos e outros discípulos de Jesus, após a Sua ascensão ao Céu. No Luxemburgo, o Domingo de Pentecostes é designado por “Whitsun” ou “Whit”, cujo significado é “Domingo Branco” – o conceito deriva das roupas brancas utilizadas pelos recém-baptizados neste dia.

No Grão-Ducado, são principalmente os católicos que celebram activamente a Ascensão. Muitas igrejas em todo o País oferecem serviços especiais, sendo ostentados vários símbolos que ilustram a ascensão de Cristo ao Céu. “Em muitos casos, a imagem de Jesus pode ser vista perseguindo um ‘demónio’ pelas ruas, ou mergulhando-o numa lagoa, ou até mesmo queimando-o. Este é um símbolo do triunfo do Messias sobre o diabo quando Ele abriu o céu a todos aqueles que ‘acreditaram’”, pode ler-se na página dos feriados oficiais deste pequeno Estado.

Curiosamente, no Dia da Ascensão, a cidade de Wiltz, localizada no Norte do País, acolhe todos os anos os peregrinos devotos de Fátima, uma tradição que em 2017 cumpriu meio século de existência. Na ocasião estiveram presentes a família grã-ducal e o Presidente de Portugal. Devido à pandemia, nos últimos dois anos não foram realizadas grandes celebrações e mesmo este ano a comissão organizadora decidiu voltar a limitar o número de fiéis no local, mantendo apenas o acesso livre à igreja onde se celebra a missa do dia.

Esta tradição, iniciada pela comunidade portuguesa do Luxemburgo, acabou por se tornar a manifestação de fé mais importante no Dia da Ascensão, tendo inclusivamente sido adoptada pelas outras comunidades.

Desde 1968, na quinta-feira que antecede o Domingo da Ascensão, mais de vinte mil pessoas rezam a “Nossa Senhora de Fátima” em Wiltz. E é precisamente o altar ao livre deste santuário mariano que nos fez lembrar as duas rotundas da Taipa e de Coloane “dedicadas” a Nossa Senhora. Claro está que se tratam de duas estruturas minúsculas se comparadas com o que pudemos vivenciar em Wiltz.

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Wiltz foi construído num local ermo, no meio da floresta, conhecido como “op Bässent”, em Julho de 1952, pelos católicos portugueses que habitavam na região, cumprindo assim a promessa feita a Nossa Senhora de Fátima de construírem um santuário mariano, caso sobrevivessem à Segunda Guerra Mundial. A promessa foi feita pelos elementos da comunidade portuguesa que se refugiaram numa adega durante a Batalha das Ardenas, em 1945.

Deste modo, a partir de 1968 a peregrinação a Nossa Senhora de Fátima em Wiltz tornou-se expressão de intenso júbilo popular e uma festa familiar, onde a devoção piedosa, a tradição cultural e o folclore comunitário convivem harmoniosamente.

Para além do dia 13 de Maio, os fiéis católicos do Luxemburgo também celebram Nossa Senhora de Fátima no Domingo da Ascensão, uma tradição iniciada pelos fiéis portugueses que hoje é parte integrante do calendário oficial de festividades do País.

João Santos Gomes