DESEJO FORMULADO NA AUDIÊNCIA GERAL DESTA SEMANA, NO VATICANO

Francisco pede que se reze pelas vítimas do «horror da guerra»

O Papa recordou, na Audiência Geral das quartas-feiras, no Vaticano, as vítimas do «horror da guerra» na Ucrânia e na Terra Santa.

«Mais uma vez, irmãos e irmãs, renovo o meu convite a rezar pelas populações que sofrem o horror da guerra na Ucrânia e na Terra Santa, bem como noutras partes do mundo», disse, no final da Audiência Geral.

«Rezemos pela paz, peçamos ao Senhor o dom da paz», acrescentou.

Francisco, limitado nas últimas semanas devido a problemas respiratórios, confiou a leitura das suas reflexões iniciais a um colaborador.

«A catequese de hoje vai ser lida pelo monsenhor, um colaborador meu, porque ainda estou constipado e não posso ler bem. Obrigado», começou por dizer aos peregrinos presentes.

A catequese, inserida num ciclo de reflexões sobre “os vícios e as virtudes”, abordou o pecado da “soberba”.

“O soberbo é alguém que se acha muito mais do que realmente é; alguém que se agita para ser reconhecido como maior do que os outros, quer ver sempre os seus méritos reconhecidos e despreza os outros, considerando-os inferiores”, alertou o Papa no seu texto.

Francisco deixou ainda saudações aos grupos presentes, incluindo os peregrinos de língua portuguesa: “Particularmente durante este mês, convido cada um de vós a fixar o olhar em São José. A sua humildade e o seu silêncio ajudar-nos-ão a combater a tentação da soberba”.

A Praça de São Pedro acolheu uma delegação de Podkarpacie, na Polónia, por ocasião do 80.º aniversário da morte da família Ulma, fuzilada pelos nazis durante a II Guerra Mundial por ter ajudado judeus.

Para assinalar o aniversário, será realizada uma cerimónia nos Jardins do Vaticano, com a plantação da macieira enxertada pelo beato Józef Ulma.

O Papa tomou a palavra para ler a saudação final, em Italiano, e abençoar os participantes na Audiência Geral.

«Nestes dias de Quaresma, continuai com coragem o vosso compromisso de vos libertardes de tudo o que mascara a vossa vida, voltando-vos de todo o coração para Deus, que nos ama com um amor eterno», apelou.

“24 HORAS PARA O SENHOR”

O Papa vai celebrar, hoje, sexta-feira, a tradicional iniciativa quaresmal “24 horas para o Senhor” (ver anúncio nesta página), na paróquia de São Pio V, em Roma (Itália), com início marcado para as 16 horas e 30 da tarde (serão 23 horas e 30 em Macau).

“O evento ‘24 horas para o Senhor’, uma iniciativa quaresmal de oração e reconciliação introduzida pelo Papa Francisco, assinala este ano a sua 11.ª edição. Tal como anteriormente, o evento será celebrado em dioceses de todo o mundo na véspera do Quarto Domingo da Quaresma, de sexta-feira 8 a sábado 9 de Março”, pode ler-se na nota do Dicastério para a Evangelização.

As paróquias e comunidades cristãs são convidadas a manterem as igrejas abertas durante um dia, com o objectivo de oferecer a possibilidade aos fiéis de fazerem uma pausa num momento de adoração e a oportunidade de se confessarem.

“O lema escolhido pelo Santo Padre para este ano é tirado de um versículo da Carta aos Romanos: «Caminhar numa vida nova» (Rom., 6, 4)”, informa ainda o organismo da Santa Sé.

O Dicastério para a Evangelização já disponibilizou um subsídio pastoral, com o intuito de “oferecer algumas sugestões para que as paróquias e comunidades cristãs se possam preparar para viver esta iniciativa”.

“São, naturalmente, propostas que podem ser adaptadas de acordo com as necessidades e costumes locais”, indica.

O material consiste numa reflexão sobre o Sacramento da Reconciliação (1.ª parte) e ainda sugestões para o tempo de abertura da Igreja (2.ª parte), para que aqueles que ali se confessam possam ser ajudados na oração, além de uma catequese do Papa Francisco sobre o “perdão”.

Este suporte pode ser descarregado de forma gratuita em cinco idiomas (Inglês, Espanhol, Português, Italiano, Polaco e Francês), através do “site” do Dicastério.

A paróquia onde se realiza as “24 horas para o Senhor” situa-se a poucos quilómetros da Casa Santa Marta, no Vaticano, tendo já sido visitada pelos Papas Paulo VI, em 1969, e por João Paulo II, em 1979.

No ano passado, a iniciativa foi assinalada pelo Papa na paróquia de Santa Maria delle Grazie al Trionfale, também em Roma.

