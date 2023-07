DELEGAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA FICA ALOJADA EM ALQUEIDÃO DA SERRA, A TREZE QUILÓMETROS DO SANTUÁRIO DE FÁTIMA

Jornada como elo de união da Comunidade

Foram avançados a’O CLARIMmais pormenores da participação da diocese de Macau na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa (JMJ 2023).

O grupo de 31 jovens e adultos da comunidade de língua portuguesa das paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo (Taipa) vai ficar instalado em Alqueidão da Serra, aldeia situada a cerca de treze quilómetros da cidade de Fátima. «Em Portugal esta paróquia já se está a preparar para receber o nosso grupo. Vamos ficar em casas particulares. São pessoas que se disponibilizaram a receber-nos nas suas casas», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ.

Aos 31 fiéis de Macau irão juntar-se outros jovens com ligação ao território, mas que actualmente estão a viver em Portugal. No final, a delegação será composta por nacionais de Portugal, China, Brasil, Argentina, Venezuela e de países africanos.

A delegação de língua portuguesa, liderada pelos padres Daniel Ribeiro, SCJ, e Eduardo Agüero, SCJ, irá juntar-se, em Lisboa, à delegação de língua chinesa da diocese de Macau, esta última formada por 39 pessoas e liderada pelos responsáveis do Centro Juvenil Diocesano.

A igreja em Macau estará presente em Fátima entre 26 e 31 de Julho; e em Lisboa de 31 de Julho até 6 de Agosto.

Após uma primeira fase reservada às inscrições para a JMJ e de uma segunda etapa de momentos de espiritualidade e formação organizados pelas paróquias da Sé e do Carmo, o grupo de 31 pessoas iniciou, a 12 de Maio, uma nova fase na preparação para o grande encontro com o Papa, passando as actividades a serem realizadas em conjunto. Nesse mesmo dia à tarde alguns jovens foram recebidos pelo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, embaixador Alexandre Leitão (notícia na edição d’O CLARIMde 19 de Maio). Seguiu-se um momento de formação e partilha nas instalações do Centro Diocesano, na Rua Formosa.

No passado Domingo, 25 de Junho, o grupo de jovens voltou a reunir na paróquia do Carmo, tendo participado em diversas iniciativas. Realizou-se uma sessão de formação, houve adoração do Santíssimo Sacramento, auscultação de um testemunho pessoal por um seminarista de Macau e esclarecimento de dúvidas por parte do padre Daniel.

Hoje, 30 de Junho, os pais e os encarregados de educação dos jovens que integram a delegação a Portugal irão reunir com o padre Daniel e outros responsáveis pela organização da viagem peregrina, na cave do Cartório da Sé. O ponto único da agenda é ultimar os preparativos para a Jornada. «Temos que acertar com os pais tudo que é preciso levar; e também falar sobre o alojamento, os transportes, enfim, todas essas questões mais práticas», referiu o padre Daniel.

Para dia 22 de Julho está agendada uma missa para a qual está convidada toda a comunidade de língua portuguesa de Macau. O objectivo é «fazer com que o maior número de leigos possível possa conhecer os jovens que irão a Portugal e desejar-lhes as maiores felicidades nessa sua missão», explicou o sacerdote. Antes, no dia 9 de Julho, às 15:00 horas, irá ter lugar uma liturgia de envio na Sé Catedral, presidida pelo bispo de Macau, D. Stephen Lee.

Já na missa dominical de 25 de Junho, o padre Daniel pediu à Assembleia de Fiéis, principalmente «aos jovens que por uma ou outra razão não irão participar na Jornada Mundial da Juventude», que «rezem por aqueles que vão a Portugal. Rezem por este momento!».

J.M.E.