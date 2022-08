D. STEPHEN LEE PRESIDIU À CELEBRAÇÃO LOCAL DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

A mesma fé, ainda que sem feriado

O bispo D. Stephen Lee presidiu a missa dedicada à Assunção de Nossa Senhora, celebrada na igreja da Sé Catedral, ao início da noite da passada segunda-feira, 15 de Agosto. A Eucaristia foi concelebrada pelo padre Leonard Dollentas.

Embora as autoridades de Macau já não atribuam o estatuto de dia feriado à Festa da Assunção de Nossa Senhora, pois assim deixou de o ser em 1987, a Assembleia de Fiéis estava bastante composta, ainda para mais se se tiver em conta que se tratava de um dia útil de trabalho. Em Portugal este feriado mantém-se.

Logo após a procissão de entrada, D. Stephen Lee incensou uma imagem de Nossa Senhora, que fora colocada junto do altar, e tomou o seu lugar na cadeira do prelado. Após alguns minutos, leu o Evangelho e proferiu a homilia.

Um dos momentos altos da cerimónia – senão mesmo o mais tocante – aconteceu já no final da Missa, quando D. Stephen Lee, o padre Leonard Dollentas, os acólitos e todos os restantes participantes se voltaram para a imagem de Cristo crucificado que se encontra por cima do sacrário. Foi então recitada uma oração, com a qual se encerrou a celebração da Festa da Assunção de Nossa Senhora.

À semelhança do que vem acontecendo desde o início da pandemia, a paróquia da Sé decidiu resumir a celebração da Assunção de Nossa Senhora às missas do dia da Festa, recorrendo também às redes sociais para levar mais esta manifestação de fé aos quatro cantos do mundo.

José Miguel Encarnação