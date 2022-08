CONFERÊNCIA DE IMPRENSA PARA A APRESENTAÇÃO DA FASE CONTINENTAL DO SÍNODO DA SINODIDADE

Queridos leitores,

No dia 26 de Agosto de 2022, será realizada uma conferência de imprensa, às 13:00 horas (19:00 horas em Macau), na Sala de Imprensa da Santa Sé, para apresentar a segunda etapa do processo sinodal: a Etapa Continental do Sínodo da Sinodalidade.

Para a ocasião, os Cardeais Mario Grech, Secretário Geral do Sínodo, e Jean-Claude Hollerich, Relator Geral do Sínodo, também fornecerão alguns dados sobre as Sínteses que chegaram à Secretaria Geral do Sínodo e foram produzidas a partir da consulta mundial inédita feita ao Povo de Deus que ocorreu nos meses anteriores, bem como algumas informações sobre as formas de produção do Documento para a Etapa Continental.

O evento será transmitido ao vivo, com tradução simultânea para inglês, espanhol, francês e italiano, no canal Vatican News do YouTube: https://www.youtube.com/c/VaticanNews.

Convidamo-lo a transmitir esta informação às equipas paroquiais, diocesanas, associativas do sínodo… e a quem possa estar interessado.

O evento proporcionará uma oportunidade única para entender melhor os objectivos e modalidades da etapa continental e como todos podemos avançar juntos na nossa jornada sinodal.

Thierry Boaventura

Gerente de Comunicação