D. STEPHEN LEE PRESIDE A CERIMÓNIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO NO FINAL DO MÊS DE MAIO

Fé viva em São Lázaro

D. Stephen Lee vai presidir à cerimónia de administração do Sacramento da Confirmação (Crisma) a cerca de uma dezena de fiéis, na igreja de São Lázaro, em finais de Maio. Entre os novos crismandos estão sobretudo adolescentes, mas também alguns adultos que querem reatar a sua relação com Deus, a qual um dia foi interrompida, por uma ou outra razão.

À semelhança das outras paróquias da diocese de Macau, a tendência de reaproximação à vida da Igreja Católica parece também estar a ganhar força na paróquia de São Lázaro, garante o padre João Lau. O sacerdote, de 78 anos, diz que o número de jovens interessados em aprofundar os caminhos da fé está a aumentar. «Está a acontecer algo que é para mim um pouco estranho. Nestes últimos anos, parece que cada vez mais jovens voltam à Igreja para receberem a Comunhão e o Crisma. É uma nova tendência, não sei porquê», começa por referir o pároco da igreja de São Lázaro. «Outra coisa curiosa que está a acontecer é o facto de muitos jovens quererem ser padrinhos. Mas sem ser crismados, não podem assumir esse papel de padrinhos ou de madrinhas. Também se nota isso a acontecer», acrescenta o também antigo responsável pela Academia de Música São Pio X.

Tradicionalmente organizada no último fim-de-semana de Maio, a celebração da “cerimónia do Crisma” coincide, na igreja de São Lázaro, com a celebração do “Dia Paroquial”. A tradição – explica o padre João Lau – cumpre-se desde há dois séculos no Domingo em que a Igreja Católica encerra as celebrações do mês de Maria. «Antigamente, esta paróquia era a que reunia os católicos chineses. Todos os católicos chineses de Macau pertenciam a esta paróquia», sublinha, complementando: «Nesse tempo, os paroquianos criaram duas confrarias. Uma dessas confrarias instituiu uma celebração para concluir o Mês Mariano. Nesse dia, a Paróquia convida o Senhor Bispo a vir cá para presidir à cerimónia do Crisma e também é celebrada uma Missa Solene, com a exposição do Santíssimo Sacramento. No passado também tínhamos uma procissão a Nossa Senhora, mas com o “1,2,3” essa procissão deixou de se realizar. No entanto, esta celebração que encerra o Mês Mariano sobreviveu até hoje».

Nas ruas do bairro de São Lázaro, memória e modernidade caminham de mãos dadas, e também no que toca à celebração dos mistérios da fé a tradição ainda é o que era. A 29 de Maio, a igreja de São Lázaro vai receber D. Stephen Lee para celebrar uma secular devoção mariana e confirmar na fé cerca de uma dezena de fiéis católicos. «O Crisma realiza-se no Dia Paroquial. É o bispo que preside à cerimónia», reitera o sacerdote. «A Comunhão realiza-se, normalmente, num dos Domingos de Junho. São duas celebrações diferentes. Em relação ao Crisma, este ano penso que teremos à volta de dez pessoas. Temos alguns adultos e outros que vêm da Catequese. Esses têm à volta de catorze anos de idade», especifica o padre Lau.

E se a tradição manda que a cerimónia da Confirmação tenha lugar no último Domingo de Maio, o costume na paróquia de São Lázaro é celebrar a Primeira Comunhão num dos Domingos que antecedem o fim do ano catequético. «Antigamente também aproveitávamos o Dia da Paróquia para celebrar a Primeira Comunhão, mas agora não. Agora, habitualmente, este sacramento é celebrado depois do Dia Paroquial. Arranjámos outro dia, no primeiro ou no segundo Domingo antes do fim do ano lectivo, antes do fim da Catequese. Normalmente é nessa altura que é feita a Primeira Comunhão. É uma festa para os alunos que frequentam a Catequese. Este ano vamos ter mais de vinte crianças», revela o nosso anfitrião.

ATENÇÃO AOS JOVENS E AOS IDOSOS

Em São Lázaro, o ponto alto da actividade pastoral está centrado nos meses de Maio e Junho, sendo que o acompanhamento espiritual dos fiéis supera em muito os momentos de celebração. A Paróquia – uma das mais pequenas de Macau – promove desde o início do ano encontros regulares com os jovens, com o propósito de tomar o pulso às ânsias e às expectativas dos mais novos. «Já há quatro meses que estamos a promover uma iniciativa que tem como objectivo juntar os jovens de vez em quando, para os poder acompanhar. Isto é algo que acontece durante todo o ano. Já se realiza há quatro meses, geralmente depois da Missa. Eu ofereço-lhes o pequeno-almoço e aproveitamos para falar um bocadinho sobre aquilo que os preocupa», adianta o padre João Lau.

A mesma atenção que a Paróquia demonstra para com os mais aos jovens, o sacerdote quer também dedicar aos mais velhos. Daí que há vários anos tenha em carteira um projecto que visa acompanhar e transmitir tranquilidade espiritual aos idosos nos seus últimos anos de vida. «É um projecto que gostava de ver cumprido. Como já tenho uma certa idade, gostava de fazer qualquer coisa para ajudar os idosos, para os ajudar em termos pastorais», esclarece. «Um dos propósitos desse projecto é o de preparar as pessoas idosas para o seu adeus terreno. O outro é o de as ajudar a viver os últimos anos com dignidade. Antes da aposentação, estas pessoas não tiveram grande tempo para fazer muita coisa. Depois de se terem aposentado, podem fazer o que quiserem», conclui o padre João Lau.

50 anos ao serviço de Deus

78 anos de vida, quase meio século de sacerdócio. O padre João Evangelista Lau, nascido Lau Him-sang, celebra em Outubro próximo as bodas de ouro da sua ordenação sacerdotal. O actual pároco de São Lázaro foi ordenado a 28 de Outubro de 1972 pelo bispo D. Paulo José Tavares. Na mesma cerimónia, que decorreu na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da cidade, foram elevados à dignidade sacerdotal o padre Jacob Tchong e o bispo emérito de Macau, D. José Lai. «Este ano vou fazer cinquenta anos de ordenação sacerdotal. Fui ordenado a 28 de Outubro de 1972, com o senhor bispo D. José Lai e outro padre, que agora está na Austrália», recordou o padre João Lau.

A efeméride, um marco maior na vida de qualquer sacerdote, deverá ser assinalada no dia 29 de Outubro, da parte da manhã. «Vou celebrar uma Missa de Acção de Graças, aqui na paróquia de São Lázaro», revelou a’O CLARIM.

Marco Carvalho