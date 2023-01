D. STEPHEN LEE APADRINHOU ENCONTRO ECUMÉNICO NA SÉ CATEDRAL

Contra o relativismo, volver!

Representantes das Igrejas Católica, Metodista, Anglicana e de outras denominações cristãs participaram num serviço de oração pela Unidade dos Cristãos, realizado na Sé Catedral no último sábado, com o objectivo de rezarem em comunhão com Cristo.

Na homilia que proferiu, o bispo D. Stephen Lee enalteceu o facto dos referidos representantes se encontrarem a «rezar em conjunto», à mesma hora e no mesmo local, inspirados «na Palavra Divina, ou seja, na Palavra de Deus na Bíblia».

Na ocasião, o prelado abordou os problemas inerentes ao «relativismo, intelectualismo e individualismo», sendo estes actualmente os pilares da «cultura dominante». Para o efeito, D. Stephen Lee deu como exemplo o cientista, já falecido, Stephen Hawking, segundo o qual «a Ciência pode explicar o Universo sem a necessidade de um criador» – «uma afirmação que demonstra relativismo, intelectualismo e também individualismo», disse.

Para o bispo de Macau, «o individualismo faz com que a pessoa se concentre no seu ego e sentimentos pessoais. A palavra “Eu” torna-se absoluta, fazendo com que não haja a presença de Deus, e nem a presença dos outros. De certa forma, como podemos continuar a perseguir o bem, aprendendo a ser humildemente bons, para assim vivermos com justiça? Se não há verdade e amor, como podemos encontrar o bem e a justiça?».

A terminar a homilia, manifestou o desejo «que possamos aprender com Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, o bem e a beleza, para que possamos segui-Lo e assim viver a essência da Sua presença, bem como as pessoas ao nosso redor; para que possamos ser dignos de sermos cristãos, ou seja, seguidores de Cristo».

A reforçar o momento, marcado pelo respeito, paz e fraternidade entre todos os participantes, uma leiga católica, funcionária dos Serviços de Saúde, que pediu para não ser identificada, partilhou com a Assembleia os seus pensamentos e testemunhos sobre o modo como procura ser justa nas suas tarefas diárias, ainda para mais em tempo de pandemia.

Logo no início do serviço religioso foi entoado o hino “The Church’s One Foundation”, cuja letra é dedicada a Jesus Cristo – o elo de ligação entre todos os cristões espalhados pelo mundo.

Este ano, o padre Domingos Un substituiu o padre Pedro Chung na qualidade de representante da diocese de Macau na comissão organizadora da Oração pela Unidade dos Cristãos 2023.

J.Y. e J.M.E.