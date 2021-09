CISMAS, REFORMAS E DIVISÕES NA IGREJA – CCXVII

Testemunhas de Jeová – II

Começámos a abordar as Testemunhas de Jeová, uma derivação dos Adventistas do Sétimo Dia. Em particular, tempos abordado as diferenças entre ambos. Falou-se aqui dos aniversários espirituais, do começo da adesão a Cristo e, na mesma senda, dos feriados espirituais, como o Natal, que é visto como uma celebração de Cristo. Mas não comemoram, nem os ASD nem as TJ, embora com diferenças.

Embora os adventistas não vejam o dia 25 de Dezembro como a data do verdadeiro nascimento de Jesus (já que referem que não está escrito na Bíblia), não deixam de considerar o feriado, pois passam-no reflectindo sobre o próprio Jesus. Na verdade, algumas igrejas adventistas realizam celebrações e festividades de Natal para entrar no espírito. Na mesma linha, os adventistas podem celebrar a Páscoa como um reconhecimento de práticas religiosas, mas já não celebram celebrações pagãs, como o Halloween. Já as Testemunhas de Jeová, por exemplo, não acreditam que Jesus Cristo tenha nascido a 25 de Dezembro, afirmando que a própria Bíblia dá pistas sobre isso. Assim, dizem que na Bíblia não se diz que os Apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus comemorassem o Natal, além de que não existem provas de que Jesus nasceu em 25 de Dezembro e que a data do Seu nascimento nem ficou sequer registada na Bíblia. As Testemunhas de Jeová entendem que Jesus mandou celebrar a sua morte, não o Seu nascimento. Mas respeitam a comemoração do Natal por outras confissões.

Mas quais são as crenças das TJ sobre a segunda vinda de Jesus, ou o seu novo advento, pois quer os ASD quer as TJ acreditam na segunda vinda de Jesus Cristo. Os ASD acreditam que a vinda de Jesus será óbvia, evidente e todos os indivíduos a testemunharão. Por seu lado, as TJ acreditam que Jesus chegará como um ser espiritual e que a sua presença será menos evidente. Todavia, nenhuma denominação sabe a data e hora exacta da chegada de Jesus, mas dizem estarem preparadas para tal, procurando viver uma vida com moral e justa. Como resultado do “Grande Desapontamento” (a segunda vinda que não se concretizou em meados do Século XIX), as TJ também são contra a decisão de uma data e hora específicas para não se vir a sofrer outra decepção. Por isso, afirmam que quando Jesus chegar, Ele levará os justos para o Céu, enquanto os injustos morrerão.

OS LIVROS QUE CADA GRUPO SEGUE

Os Adventistas do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová também diferem na forma como abordam os livros sagrados. Os ASD focam-se essencialmente na Bíblia, considerando-a historicamente completa e precisa, além de ser um guia para se ter e viver uma vida boa. Os adventistas seguem as “28 crenças fundamentais” que constituem a estrutura das suas vidas. Essas crenças incluem orientações sobre o casamento, a união, a morte e o pecado. As crenças também fornecem orientação em cada estádio da vida de cada indivíduo, da juventude à morte, bem como descrições de como será a Nova Terra.

Já as Testemunhas de Jeová adoptaram a sua própria versão do Livro Sagrado, que designam como “Novo Testamento”. Para as TJ, este “Novo Testamento” centra-se nas crenças cristãs, enquanto o Antigo Testamento remete para as crenças judaicas. Este livro funciona como uma edição de uma nova tradução das Sagradas Escrituras. As Testemunhas de Jeová também enfatizam a importância da sua organização institucional e da Bíblia como seu fundamento. As congregações são constituídas no seio da organização, sendo dirigidas por pessoas mais velhas, uma espécie de “anciãos”. Para a sua adoração, as Testemunhas de Jeová observam que nem todos os aspectos da Bíblia devem ser interpretados literalmente; antes, algumas partes da Bíblia devem ser entendidas apenas simbolicamente.

Já vimos que a saúde, em especial pelos alimentos e desporto, é importante no conjunto das crenças de matriz adventista. Também o é para as TJ, em especial a dieta. As dietas podem não ser a primeira coisa em que as pessoas pensam quando se trata de religião, mas tanto as Testemunhas de Jeová como os Adventistas do Sétimo Dia, como já vimos, seguem directrizes específicas em relação às mesmas. De acordo com essa orientação, os membros das TJ podem garantir que estão a respeitar o seu corpo e também a sua alma, uma prática importante para garantir que alguém possa seguir uma vida justa.

Vimos já que os adventistas seguem uma dieta rigorosa que visa promover uma boa saúde e encorajar um comportamento saudável. O típico adventista tem por isso uma dieta vegetariana ou à base de vegetais, evitando a carne, pois Deus, acreditam, proveu o mundo de plantas para a alimentação das criaturas, conforme está dito na Bíblia. Alguns membros comem certos tipos de carne, incluindo frango, peru ou vaca. Os ASD também crêem que a ingestão de alimentos não é apenas saudável para o corpo, mas também para a alma. Portanto, os seus membros não devem fumar, nem tabaco nem drogas recreativas, ou até beber álcool. Além da comida e da bebida, os ASD também procuram garantir a prática de exercícios, o ar fresco e a luz do Sol na sua vida quotidiana. Acreditam ainda que qualquer potencial problema de saúde mental também pode ser resolvido através do estudo dos ensinamentos bíblicos.

As Testemunhas de Jeová, por seu turno, têm uma dieta mais branda. Embora seja recomendada uma dieta à base de vegetais, as TJ podem ingerir carne, desde que seja uma quantidade razoável, não excessiva, incluindo carnes vermelhas. As TJ podem também saborear um refrigerante ou uma bebida açucarada, embora, como a carne, sejam incentivados a não ingerir essas bebidas em excesso ou de forma continuada ou regular. Sobre o consumo de álcool, refira-se que há uma tendência mais rigorista que veta a sua ingestão, havendo outra que condena apenas os excessos…

Quanto ao fumar, as TJ acreditam que se deve desencorajar o tabaco (cigarros, charutos, cachimbos, etc.) em face aos ensinamentos bíblicos, aqui por clara omissão (não há referências a fumar…). Tal como os ASD, as Testemunhas de Jeová acreditam na importância de se manterem activas e motivadas para poderem ser completamente saudáveis. Como os ASD, a saúde mental pode ser tratada e resolvida através da aplicação dos ensinamentos da Bíblia e de Cristo.

Assim, não existem alimentos proibidos para as Testemunhas de Jeová. O que acontece, por exemplo, é que os seguidores dessa religião não comemoram datas como aniversários e Natal, logo não consomem alimentos ou receitas confeccionadas para essas festividades, ou que tradicionalmente se ingiram nessas comemorações. Ou então, tem uma outra prescrição pontual, como a ingestão de pão com fermento: pode ser consumido ao longo do ano, todos os dias, excepto na celebração da Santa Ceia, que ocorre anualmente na Páscoa.

Vítor Teixeira

Universidade Católica Portuguesa