CISMAS, REFORMAS E DIVISÕES NA IGREJA – CC

Os Mórmons – XII

Entre as doutrinas e práticas mórmons, existe um Plano de Salvação que assume uma forma única dentro do Cristianismo. Embora muitos não considerem esta igreja dentro do Cristianismo, note-se. Mas existe uma Cosmologia Mórmon, relacionada com o Plano de Salvação, definido numa espécie de etapas: uma vida pré-mortal, os Três Graus da Glória e a doutrina de exaltação, que não ocorrem nas outras denominações cristãs. Pelo menos na formulação que é feita pelos Mórmons.

Cada espírito humano é uma filiação espiritual de Deus, literalmente. Pela Expiação de Jesus Cristo, qualquer ser humano, de acordo com os preceitos mórmons, pode atingir a exaltação, logo todos os seres humanos podem herdar a glória de Deus em toda a Sua plenitude. Em que consiste a exaltação? Trata-se da reunificação da família mortal depois da ressurreição e da possibilidade de gerar filhos espirituais na vida após a morte. Por ela atinge-se um estado de divindade, para o qual a igreja instrói sobre a importância da fé em Jesus Cristo, pela valorização do arrependimento, por ser baptizado por quem tem autoridade para o sacerdócio e receber o dom do Espírito Santo, além realizar os chamados convénios (ou “ordenanças”) nos templos. Aqui assumem importância as cerimónias do “selo” mórmon, valorizando a família, tanto no casamento eterno como no vínculo das crianças aos seus pais biológicos ou adoptivos, aos quais se ligam para sempre. É também de importância capital entre os Mórmons não negar o Espírito Santo, como é proibido derramar sangue inocente, além do adultério, e não se admitem relações sexuais antes do casamento.

CRENÇAS BÁSICAS

A Palavra de Sabedoria é também significativa na vida mórmon. Trata-se de uma lei de saúde, pela qual os Mórmons se devem abster do consumo de bebidas alcoólicas, café, chá preto, drogas ilícitas e tabaco. De outro modo, não podem entrar nos templos nem estão em condições de cumprir os mandamentos e ordenanças de Deus. Há um respeito e cuidado pela integridade do corpo físico na vida pré-mortal, que é sagrado, daí a existência deste código de conduta. Outra lei decisiva é a da castidade, que impõe que os Mórmons devem manter relações sexuais apenas após o casamento e respeitar a fidelidade. Esta lei ensina que a intimidade sexual é sagrada aos olhos de Deus, é por Ele ordenada para reprodução e demonstração do amor conjugal e do matrimónio, que são selados para a eternidade. Todos os homens jovens solteiros saudáveis entre os dezoito e os 26 anos, tal como muitos casais aposentados, em regime de voluntariado nas comunidades, são incentivados a servirem como missionários em diversos países do mundo num período máximo de dois anos, além da prestação de serviços humanitários. Por seu turno, as mulheres jovens solteiras, entre os dezanove e 27 anos, podem também servir como missionárias até um máximo de dezoito meses.

A par deste modelo de acção, de difusão missionária e de voluntariado, os Mórmons seguem treze pontos fundamentais resumidos por Joseph Smith Jr., plasmados na Pérola de Grande Valor e que se denominam de Regras de Fé. Acreditam, em primeiro lugar, na Santíssima Trindade; creem na punição dos homens pelos seus pecados e não por causa do pecado original de Adão e Eva; creem que pela Expiação de Cristo, pela obediência às leis e mandamentos do Evangelho, todos podem ser salvos; esses mandamento do Evangelho, acreditam, são, por esta ordem, a Fé em Jesus Cristo, o arrependimento, o baptismo por imersão para a remissão de pecados e a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo; creem na possibilidade do chamamento de Deus, por profecia ou pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar os seus mandamentos; acreditam numa organização idêntica à Igreja primitiva, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc.; o dom pentecostal de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de línguas, é outra crença mórmon; acreditam ainda que a Bíblia é a palavra de Deus, mas só se for traduzida de forma correcta; deste modo, defendem a crença n’O Livro de Mórmon como palavra de Deus. Tudo o que Deus revelou, revela e revelará, sobre o Seu Reino, é uma crença mórmon; acreditam que a Terra Prometida de Israel e a unificação das Doze Tribos, com a nova Sião restaurada, será em território americano, onde Cristo reinará, pessoalmente, renovando essa nova terra como um paraíso. Outras Pérolas são o privilégio de adoração a Deus segundo a consciência de cada um, ou seja, adorar como e onde quiserem. A submissão e obediência à lei e às autoridades legais é outro imperativo, segundo Smith; acreditam que devem ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, além de fazer o bem a quem quer que seja.

As crenças básicas, que explicam a identidade mórmon, são as seguintes: Deus é o Pai Celestial, que nos ama e deseja que voltem a Ele; Jesus é o Seu Filho, é o Salvador, redentor da morte pela Ressurreição e do pecado pelo arrependimento; Deus e Jesus são dois Seres separados (o que colide com muitas crenças cristãs); a Expiação de Jesus, pela qual se regressa a Deus, na observância dos mandamentos evangélicos; o pecado original tinha que acontecer, foi necessário para a humanidade; pelo Espírito Santo podemos chegar à verdade; Adão, antes de ser Adão, era o arcanjo Miguel; fé em Jesus Cristo, arrependimento, baptismo, e o dom do Espírito Santo são crenças fundamentais; a autoridade sacerdotal da Igreja primitiva permanece na actual igreja (Mórmon); Adão já baptizava em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; a Palavra de Deus é constituída pela Bíblia, pel’O Livro de Mórmon, Doutrina & Convénios e a Pérola de Grande Valor; os profetas de hoje recebem a vontade de Deus tal como os profetas do Antigo Testamento (o que valida os profetas mórmons desde o Século XIX); a vida tem um propósito sagrado; Joseph Smith foi o primeiro profeta após a morte de Cristo e dos seus apóstolos, depois dele outros têm aparecido para orientar os Mórmons; a união eterna das famílias, é outra crença básica; como o baptismo dos mortos por procuração; e por último, pela caridade podemos experienciar a alegria e aproximar-nos de Deus.

Já agora, sobre a prescrição sanitária da Palavra de Sabedoria, para os Mórmons o nosso corpo é como um templo, que tem que ser bem cuidado. Por isso, existe uma lista de recomendações alimentares, incluindo o uso frequente de grãos, frutas, legumes e pouco consumo de carnes, a que se tem vindo a acrescentar orientações para manter a saúde, consideradas como parte da Palavra de Sabedoria. Sugere-se, por exemplo, o exercício regular, a melhoria da saúde física e mental, o estudo diário das Escrituras e prosseguir a educação no país onde se reside. Brigham Young, em 1851, declarou que as recomendações da Palavra de Sabedoria eram para todos os Mórmons, que se deve considerar como um princípio, com a promessa de bênçãos tanto físicas como espirituais todos os que a observarem com preceito e rigor. Como igreja, é uma das mais originais e peculiares entre as denominações cristãs.

Vítor Teixeira

Universidade Católica Portuguesa