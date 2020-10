CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE MARCADA PARA HOJE

Capeloa Gil reconduzida como reitora da Universidade Católica Portuguesa

A reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP) vai hoje tomar posse para um novo mandato à frente da instituição académica, cargo que ocupa desde Outubro de 2016.

A professora catedrática da Faculdade de Ciências Humanas nasceu a 22 de Julho de 1965 em Mira, Coimbra; tem doutoramento em Língua e Cultura Alemãs na Faculdade de Ciências Humanas da UCP, da qual foi directora desde 2005 e 2012.

A reitora é também, desde 2018, presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC).

A UCP, criada em 1967, é reconhecida pelo Estado português como instituição universitária livre, autónoma e de utilidade pública.

A Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa assinada em 2004 afirma no seu artigo 21.º a “especificidade institucional” da Universidade Católica.

A recondução para o quadriénio 2020-2024 foi confirmada por Decreto da Congregação da Educação Católica (Santa Sé), de 6 de Agosto de 2020.

A investidura vai decorrer no Auditório Cardeal Medeiros e tem transmissão online; nela tomam posse os vice-reitores – Peter Hanenberg, Isabel Vasconcelos, Miguel Athayde Marques, José Manuel Pereira de Almeida, Fernando Ferreira Pinto e Margarida Mano –, bem como os pró-reitores – Aires Pereira do Couto, João Duque e Isabel Braga da Cruz.

ESTÁTUA A D. MANUEL MARTINS

A diocese de Setúbal e a Câmara Municipal local vão homenagear D. Manuel Martins com a inauguração de uma estátua do primeiro bispo sadino, na próxima segunda-feira, dia dos 45 anos da sua ordenação episcopal, no Largo da Catedral.

A diocese de Setúbal informa que a homenagem começa com uma Eucaristia de Acção de Graças, na Sé, seguindo-se a inauguração da escultura, da autoria de Maria José Brito.

«Nasci bispo em Setúbal, agora sou de Setúbal. Aqui anunciarei o Evangelho da libertação, na justiça e no amor. Aqui proclamarei o Cristo vivo – que veio e está no meio de nós – o único que pode alicerçar na fraternidade, a sociedade justa que é a aspiração angustiante de todos nós», disse D. Manuel Martins, a 26 de Outubro de 1975, como bispo diocesano.

D. Manuel da Silva Martins faleceu aos 90 anos de idade, a 24 de Setembro de 2017, em Leça do Balio (diocese do Porto), onde nasceu a 20 de Janeiro de 1927. Foi o primeiro bispo nomeado para a então recém-criada diocese de Setúbal, onde iniciou o seu ministério episcopal no dia 26 de Outubro de 1975.

In ECCLESIA