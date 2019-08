CENTRO WAHN TIHNG PROMOVE ACTIVIDADES ANUAIS PARA JOVENS E MULHERES NA ESPIRITUALIDADE DO OPUS DEI

Vencedoras da competição de culinária visitaram O CLARIM

O CLARIM recebeu na passada segunda-feira a visita de três jovens, entre os dez e os treze anos de idade, que venceram a Competição de Culinária 2019, uma iniciativa integrada no projecto “Art of Living” (AOL) e organizada pelo Centro Wahn Tihng.

Michelle Ferreira Lei, Matilde Neves Augusto e Nicole Faith Rivera chegaram à redacção do nosso jornal acompanhadas pela instrutora da equipa vencedora, Myrna Badua, e por elementos do Centro Wahn Tihng.

Na visita efectuada agradeceram o apoio d’O CLARIM às sua actividades, tendo presenteado a equipa de redacção com o bolo vencedor da edição deste ano de “Baking & Icing-Decorating”, também pelas jovens confeccionado.

Após uma breve apresentação da equipa e do bolo, a “obra” premiada foi partilhada por todos, tendo havido quem repetisse uma fatia do bolo… de uma outra galáxia, pelo brilho, sabor e decoração elucidativa ao nome: “Galaxy Mirror Cake”. Trata-se de um “red velvet cake”, um bolo rico em cacau com cor avermelhada, recheado com creme de queijo. Quanto ao seu encantável acabamento, nada melhor do que a imagem para o descrever.

Em Macau, o projecto “Art of Living” teve início em Janeiro de 2018, no Centro Wahn Tihng. O foco principal é a arte da culinária, sendo destinado a meninas entre os nove e os 14 anos. Um dos objectivos é desenvolver habilidades domésticas, que proporcionem às famílias um ambiente feliz. Cada sessão inclui uma demonstração prática de culinária e a confecção dos respectivos pratos. Cada professora é responsável por um grupo de três ou quatro elementos, que para além de aprenderem várias receitas culinárias, são imbuídas do espírito do trabalho em equipa e reforçam as noções de limpeza, organização e criatividade.

O AOL tem raízes nos Estados Unidos, tendo expandido a sua actividade à Europa e à Ásia. Neste último continente está presente nas Filipinas, Hong Kong e Macau.

Até ao final deste ano, o Centro Wahn Tihng conta ainda com diversas actividades, tais como culinária e pastelaria, orientação familiar, arranjos de flores, canto coral, visitas a lares de idosos, projectos de Natal e “workshops” para estudantes universitários. O Centro também oferece pequenos retiros mensais e aulas de doutrina para meninas e senhoras (em datas separadas).

O Centro Wahn Tihng está no território desde Maio de 1990; a formação espiritual está ao cuidado do Opus Dei. É um projecto da “East Asian Educational Association” (EAEA), uma organização sem fins lucrativos, registada em Macau. A EAEA promove o enriquecimento cultural e o desenvolvimento profissional e pessoal, por meio de actividades direccionadas para os valores humanos. As iniciativas estão abertas a todas as nacionalidades e graus de escolaridade. Para as mulheres que exercem uma profissão, donas de casa e mães (muitas cumprem os três papéis ao mesmo tempo) são organizadas actividades que abordam questões tanto do universo do trabalho como da família.

Miguel Augusto